Вечерняя привычка, что вызывает выпадение волос — не делайте этого

Девушка с роскошными волосами. Фото: Freepik

Выпадение волос может начаться тогда, когда совсем этого не ждешь и не всегда из-за стресса или смены сезонов. Есть одна привычка, которая кажется совсем невинной, но на самом деле вредит вашим волосам каждую ночь.

В Daily Express рассказали об этом подробнее.

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Речь о сне с мокрыми волосами. Эксперты утверждают, что это настоящее преступление против вашей шевелюры. Волосы в этот момент слабые, словно тонкая ниточка, которую легко порвать. Ложась спать с влажными волосами, вы, по сути, оставляете их без защиты.

Вся влага вместе с натуральными маслами попадает не куда-нибудь, а прямо в подушку. А подушка в этот момент становится губкой, высасывающей жизненные силы с ваших волос. В результате ломкость, секущиеся кончики, сухость. А еще зуд кожи головы и тусклость.

Мокрые волосы. Фото: Freepik

И это еще не все. Влажная подушка — идеальное место для размножения бактерий и грибков. Да-да, они могут жить в подушке годами, даже после стирки. А дальше — лишай, перхоть, дерматит. Не слишком приятная перспектива, правда?

Поэтому, если любите принимать душ перед сном, но не хотите каждое утро видеть в зеркале "эффект одуванчика" на голове, надевайте душевую шапочку. Или, если все же намочили волосы, постарайтесь их высушить.

Женщина присматривается к своим волосам. Фото: Freepik

Сушить естественным путем — лучше всего. Просто дайте волосам время высохнуть самостоятельно. Но если времени катастрофически не хватает, берите фен, ставьте самую низкую температуру и держите его на расстоянии от головы, чтобы не пересушить кожу.

А еще есть маленький бьюти-лайфхак: шелковые наволочки. Они позволяют волосам скользить, а не запутываться и ломаться. Ну и не забывайте о термозащите перед феном и несмываемом уходе после — это как броня для волос.

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