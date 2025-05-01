Простые советы для блестящих и здоровых волос — что стоит знать

Красивые волосы. Фото: Freepik

Плохое настроение из-за того, что волосы имеют тусклый вид, ломаются и торчат в разные стороны? Часто это не из-за плохой генетики, а из-за неправильного ухода. Но все можно изменить — главное немного внимания и любви к себе.

Новини.LIVE поделится несколькими действенными советами, которые легко внедрить в ежедневную рутину.

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Мойте голову

Частота мытья — индивидуальное дело. Если кожа головы жирная, то мойте чаще, но выбирайте мягкий шампунь. Главное не горячей водой, потому что она сушит кожу и вредит волосам. Лучше выбрать воду комнатной температуры.

Не игнорируйте массаж головы

Добавьте несколько минут до мытья — сделайте легкий массаж пальцами. Это не только приятно, но и улучшает кровообращение. Волосы скажут спасибо и станут расти активнее.

Девушка заплетает волосы. Фото: Freepik

Фен, плойка, утюжок — только с термозащитой

Никто не заставляет ходить с мокрой головой, но если уж делать укладку, то только с защитными средствами. Так волосы не превратятся в солому.

Не трогайте волосы, когда они мокрые

Мокрые волосы — как тонкая бумага. Расчесывать их в таком состоянии, как резать ножом по воде. Подождать, пока подсохнут — лучшее решение. Также не забывайте, что нужно расчесывать волосы правильно. Не тяните сразу от корней. Начните снизу и постепенно поднимайтесь — так вы не порвете волосы и не создадите себе лишних проблем.

Кондиционер

Его место на длине волос и кончиках. Нанесли, распределили пальцами или широкой расческой, смыли прохладной водой и все, волосы как шелк.

Девушка наносит кондиционер на волосы. Фото: Freepik

Маска — это не роскошь, а необходимость

Хоть раз в неделю (зимой — лучше дважды) дайте волосам порцию заботы. Маску можно подержать 10 минут, но если есть время — не спешите, эффект будет еще лучше.

Суть проста: волосы любят нежность. Не нужно миллионы на баночки — достаточно правильно мыть, не издеваться над ними горячими инструментами и иногда баловать масочкой. И результат не заставит себя ждать.

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