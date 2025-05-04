Эту процедуру для волос все хотят — но не всем можно

Девушка расчесывает волосы. Фото: Freepik

Новый тренд в уходе за волосами — распаривание. И хотя звучит это как будто что-то сложное, на самом деле процедура очень простая и действенная. После нее волосы становятся блестящими, мягкими и послушными. Но, как и с любым бьюти-ритуалом, есть нюансы.

Об этом пишет сайт Huffpost.

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Что это вообще такое

Распаривание — это когда волосы обрабатываются теплым влажным воздухом. Под действием пара открываются кутикулы, и волосы лучше "впитывают" полезные вещества из маски или кондиционера. Особенно полезно это для сухих и ломких волос — они становятся более эластичными и меньше секутся.

Кому подходит

Больше всего эффект заметен на волосах с низкой пористостью. Это когда вода не сразу впитывается в пряди, а остается на поверхности. Если после душа ваши волосы долго сохнут — это как раз оно.

Есть даже простой домашний тест: возьмите чистую сухую прядь и бросьте в стакан с водой. Если она всплывает — это низкая пористость. Если сразу идет на дно — высокая.

Девушке моют волосы в салоне. Фото: Freepik

Как проходит новая процедура для волос в салоне

Волосы моют глубоко очищающим шампунем. Наносят маску или кондиционер. Сажают под специальный аппарат, который пускает влажный пар (5-60 мин в зависимости от потребностей). Затем смывают все и укладывают волосы.

После процедуры локоны выглядят так, будто вы только что с рекламы шампуня. Но эффект не вечный: у кого-то он длится несколько дней, у кого-то до двух недель. Все зависит от состояния волос.

Кому лучше воздержаться

Если волосы тонкие или быстро становятся жирнее — лучше не рисковать. Избыточная влага только усугубит ситуацию. Также не стоит распаривать волосы, если есть проблемы с кожей головы, или вы беременны — тогда лучше проконсультироваться с врачом.

Ранее мы писали о том, как можно ухаживать за волосами в домашних условиях.

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