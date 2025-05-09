Одна звичка, яка псує волосся щодня — попередження від трихолога

Дівчина збирає волосся у хвіст. Фото: Freepik

Багато хто досі вважає, що фен — ворог номер один для волосся. Мовляв, сушить, шкодить, провокує випадіння. Але правда в тому, що саме уникнення фена часто і стає причиною проблем. Все, як завжди, залежить від правильного використання.

Новини.LIVE поділиться деталями з цього приводу.

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Після душу ми часто замотуємо волосся в рушник і залишаємо сохнути "само по собі". Та це може обернутися неприємностями: шкіра голови довго лишається вологою, що створює ідеальні умови для подразнення, свербежу і навіть лупи.

Фен, навпаки, допомагає уникнути цих проблем — головне знати, як ним правильно користуватись.

Як сушити волосся, щоб не нашкодити

Не тримайте рушник на голові довше ніж 10–15 хвилин, тому що волосся має дихати. Вмикайте теплий, не гарячий режим, і тримайте фен під кутом 45 градусів, у напрямку росту волосся — це дозволяє зберегти блиск і гладкість. Використовуйте насадки: одні допомагають розгладити пасма, інші — підтримують форму кучерів. Також не лягайте спати з мокрим волоссям. Волога кутикула стає ламкою, а тертя об подушку погіршує ситуацію.

Дівчина сушить волосся. Фото: Freepik

Що ще шкодить волоссю — часто навіть не здогадуємось

Фарбування і завивки.

Часте миття дуже гарячою водою — змиває все корисне.

Постійне використання лаків, гелів, мусів — утворює на волоссі "броню", яку важко змити.

Дефіцит вітамінів — волосся, як і шкіра, "показує", коли організму чогось бракує.

Механічні пошкодження — наприклад, коли розчісуємо мокре волосся або сильно тягнемо гумкою.

Навіть проблеми зі шлунком чи паразити можуть впливати на стан волосся — це вже не про догляд, а про здоров’я загалом. Але фен насправді не ворог, якщо з ним правильно поводитись. А ще волосся потребує дбайливого ставлення — так само, як і ми самі.

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