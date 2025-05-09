Одна привычка, которая портит волосы каждый день — есть у многих

Самая большая ловушка в уходе за волосами — ее часто допускают
Многие до сих пор считают, что фен — враг номер один для волос. Мол, сушит, вредит, провоцирует выпадение. Но правда в том, что именно избегание фена часто и становится причиной проблем. Все, как всегда, зависит от правильного использования.
Новини.LIVE поделится деталями по этому поводу.
Почему лучше сушить волосы феном, а не естественно
После душа мы часто заматываем волосы в полотенце и оставляем сохнуть "сами по себе". Но это может обернуться неприятностями: кожа головы долго остается влажной, что создает идеальные условия для раздражения, зуда и даже перхоти.
Фен, наоборот, помогает избежать этих проблем — главное знать, как им правильно пользоваться.
Как сушить волосы, чтобы не навредить
Не держите полотенце на голове дольше 10-15 минут, потому что волосы должны дышать. Включайте теплый, не горячий режим, и держите фен под углом 45 градусов, по направлению роста волос — это позволяет сохранить блеск и гладкость. Используйте насадки: одни помогают разгладить пряди, другие — поддерживают форму кудрей. Также не ложитесь спать с мокрыми волосами. Влажная кутикула становится ломкой, а трение о подушку усугубляет ситуацию.
Что еще вредит волосам — часто даже не догадываемся
- Окрашивание и завивки.
- Частое мытье очень горячей водой — смывает все полезное.
- Постоянное использование лаков, гелей, муссов — образует на волосах "броню", которую трудно смыть.
- Дефицит витаминов — волосы, как и кожа, "показывает", когда организму чего-то не хватает.
- Механические повреждения — например, когда расчесываем мокрые волосы или сильно тянем резинкой.
Даже проблемы с желудком или паразиты могут влиять на состояние волос — это уже не об уходе, а о здоровье в целом. Но фен на самом деле не враг, если с ним правильно обращаться. А еще волосы требуют бережного отношения — так же, как и мы сами.
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