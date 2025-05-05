Улюблений засіб Лесі Нікітюк — для сильного й блискучого волосся

Леся Нікітюк. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk

Густе, блискуче і живе волосся — це те, що завжди привертає погляди. Особливо, коли мова про блонд. Підтримувати такий колір — ще той квест, бо волосся швидко тьмяніє, стає сухим і ламким. Але є одна українська зірка, яка завжди вражає бездоганною зачіскою. Леся Нікітюк — справжня королева білявих локонів. І, виявляється, вона має улюблений засіб, який допомагає зберігати красу навіть після численних укладок і зйомок.

На своїй сторінці в Instagram Леся показала баночку маски, яку використовує постійно.

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Вона обрала собі маску "Hollywood Bright" від українського бренду Natureal. За словами самої Лесі, ця маска робить волосся м’яким, слухняним і дуже блискучим, наче після салонної процедури. І не дивно, адже засіб не просто зволожує, а ще й:

зміцнює кутикулу;

повертає еластичність;

бореться з ламкістю;

"запечатує" кінчики;

створює захисну плівку навколо волосини.

У результаті волосся ніби оживає: легше розчісується, не пушиться і виглядає так, ніби ти щойно вийшла від топ-стиліста. І головне — це не закордонний бренд, а наш, український. Ще один доказ, що якість не обов’язково має приходити з-за кордону.

Леся Нікітюк. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk

Але варто сказати чесно: не обов’язково купувати саме цю маску. Якщо хочеться зекономити або спробувати щось простіше — є й домашні варіанти. Наприклад, маска з яєчного жовтка, ложки оливкової олії та трішки меду. Наносите на вологе волосся на 30 хвилин і отримаєте природне зволоження й блиск. А ще для укріплення чудово працює кефір — просто нанесіть на волосся, укутайте голову й змийте через пів години.

Догляд може бути дуже різним. Головне не лінуватись і давати волоссю турботу. І тоді навіть найпростіші засоби можуть дати крутий ефект.

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