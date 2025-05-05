Улюблений засіб Лесі Нікітюк — для сильного й блискучого волосся

Леся Нікітюк поділилась формулою догляду за волоссям
Густе, блискуче і живе волосся — це те, що завжди привертає погляди. Особливо, коли мова про блонд. Підтримувати такий колір — ще той квест, бо волосся швидко тьмяніє, стає сухим і ламким. Але є одна українська зірка, яка завжди вражає бездоганною зачіскою. Леся Нікітюк — справжня королева білявих локонів. І, виявляється, вона має улюблений засіб, який допомагає зберігати красу навіть після численних укладок і зйомок.
На своїй сторінці в Instagram Леся показала баночку маски, яку використовує постійно.
Як Леся Нікітюк доглядає за волоссям
Вона обрала собі маску "Hollywood Bright" від українського бренду Natureal. За словами самої Лесі, ця маска робить волосся м’яким, слухняним і дуже блискучим, наче після салонної процедури. І не дивно, адже засіб не просто зволожує, а ще й:
- зміцнює кутикулу;
- повертає еластичність;
- бореться з ламкістю;
- "запечатує" кінчики;
- створює захисну плівку навколо волосини.
У результаті волосся ніби оживає: легше розчісується, не пушиться і виглядає так, ніби ти щойно вийшла від топ-стиліста. І головне — це не закордонний бренд, а наш, український. Ще один доказ, що якість не обов’язково має приходити з-за кордону.
Але варто сказати чесно: не обов’язково купувати саме цю маску. Якщо хочеться зекономити або спробувати щось простіше — є й домашні варіанти. Наприклад, маска з яєчного жовтка, ложки оливкової олії та трішки меду. Наносите на вологе волосся на 30 хвилин і отримаєте природне зволоження й блиск. А ще для укріплення чудово працює кефір — просто нанесіть на волосся, укутайте голову й змийте через пів години.
Догляд може бути дуже різним. Головне не лінуватись і давати волоссю турботу. І тоді навіть найпростіші засоби можуть дати крутий ефект.
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