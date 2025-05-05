Любимое средство Леси Никитюк — для сильных и блестящих волос

Леся Никитюк. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk

Густые, блестящие и живые волосы — это то, что всегда привлекает взгляды. Особенно, когда речь о блонде. Поддерживать такой цвет — еще тот квест, потому что волосы быстро тускнеют, становятся сухими и ломкими. Но есть одна украинская звезда, которая всегда поражает безупречной прической. Леся Никитюк — настоящая королева белокурых локонов. И, оказывается, она имеет любимое средство, которое помогает сохранять красоту даже после многочисленных укладок и съемок.

На своей странице в Instagram Леся показала баночку маски, которую использует постоянно.

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Она выбрала себе маску "Hollywood Bright" от украинского бренда Natureal. По словам самой Леси, эта маска делает волосы мягкими, послушными и очень блестящими, как после салонной процедуры. И неудивительно, ведь средство не просто увлажняет, а еще и:

укрепляет кутикулу;

возвращает эластичность;

борется с ломкостью;

"запечатывает" кончики;

создает защитную пленку вокруг волоса.

В результате волосы будто оживают: легче расчесываются, не пушатся и выглядят так, будто ты только что вышла от топ-стилиста. И главное — это не зарубежный бренд, а наш, украинский. Еще одно доказательство, что качество не обязательно должно приходить из-за границы.

Леся Никитюк. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk

Но стоит сказать честно: не обязательно покупать именно эту маску. Если хочется сэкономить или попробовать что-то попроще — есть и домашние варианты. Например, маска из яичного желтка, ложки оливкового масла и немного меда. Наносите на влажные волосы на 30 минут и получите естественное увлажнение и блеск. А еще для укрепления прекрасно работает кефир — просто нанесите на волосы, укутайте голову и смойте через полчаса.

Уход может быть очень разным. Главное не лениться и давать волосам заботу. И тогда даже самые простые средства могут дать крутой эффект.

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