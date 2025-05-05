Любимое средство Леси Никитюк — для сильных и блестящих волос

Леся Никитюк поделилась формулой ухода за волосами
Густые, блестящие и живые волосы — это то, что всегда привлекает взгляды. Особенно, когда речь о блонде. Поддерживать такой цвет — еще тот квест, потому что волосы быстро тускнеют, становятся сухими и ломкими. Но есть одна украинская звезда, которая всегда поражает безупречной прической. Леся Никитюк — настоящая королева белокурых локонов. И, оказывается, она имеет любимое средство, которое помогает сохранять красоту даже после многочисленных укладок и съемок.
На своей странице в Instagram Леся показала баночку маски, которую использует постоянно.
Как Леся Никитюк ухаживает за волосами
Она выбрала себе маску "Hollywood Bright" от украинского бренда Natureal. По словам самой Леси, эта маска делает волосы мягкими, послушными и очень блестящими, как после салонной процедуры. И неудивительно, ведь средство не просто увлажняет, а еще и:
- укрепляет кутикулу;
- возвращает эластичность;
- борется с ломкостью;
- "запечатывает" кончики;
- создает защитную пленку вокруг волоса.
В результате волосы будто оживают: легче расчесываются, не пушатся и выглядят так, будто ты только что вышла от топ-стилиста. И главное — это не зарубежный бренд, а наш, украинский. Еще одно доказательство, что качество не обязательно должно приходить из-за границы.
Но стоит сказать честно: не обязательно покупать именно эту маску. Если хочется сэкономить или попробовать что-то попроще — есть и домашние варианты. Например, маска из яичного желтка, ложки оливкового масла и немного меда. Наносите на влажные волосы на 30 минут и получите естественное увлажнение и блеск. А еще для укрепления прекрасно работает кефир — просто нанесите на волосы, укутайте голову и смойте через полчаса.
Уход может быть очень разным. Главное не лениться и давать волосам заботу. И тогда даже самые простые средства могут дать крутой эффект.
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