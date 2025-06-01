Як зберегти волосся чистим довше — допоможуть ці маленькі хитрощі

Дівчина укладає волосся. Фото: Freepik

Довге густе волосся — це дуже красиво, але іноді буває дійсно важко доглядати за ним. Аби не мити локони щодня та довше тримати їх чистими, варто дотримуватися кількох простих порад.

Про це пише Sante Plus.

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Змінюйте шампунь кожні три місяці

Обирайте правильний шампунь, орієнтований саме на ваш тип волосся. Його варто змінювати кожні три місяці. Це пов'язано з тим, що волосся звикає до певної формули й вона стає менш ефективною.

Не укладайте волосся феном при високій температурі

Чим вища температура фену чи випрямляча, тим більше виробляється шкірного сала для захисту. Важливо дотримуватися безпечної відстані під час сушіння чи укладки й не робити це на високих температурах, аби волосся трималось чистим довше.

Дівчина сушить волосся. Фото: Freepik

Не мийте волосся гарячою водою

Висока температура води послаблює волосяне волокно, тож варто уникати такого душу. Не варто й впадати у крайності та травмувати локони холодною водою. Оптимальним варіантом буде тепла температура.

Чистьте щітку для волосся та інструменти для укладання

Важливо доглядати за інструментами для укладання. Щітки, затискачі та гребінці, які постійно контактують з волоссям, також покриваються пилом та шкірним салом. Їх варто регулярно очищувати.

Гребінець для волосся. Фото: Freepik

Часто міняйте наволочку

На наволочці залишаються жирні сліди від волосся. Якщо ви помили голову, але користуєтеся тією ж наволочкою, локони будуть жирніти швидше. Тож часто періть постільну білизну та зав'язуйте волосся перед сном.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які засоби для догляду за волоссям потрібно мати. Цим варто користуватись щодня.

Також ми розповідали про те, скільки разів на тиждень потрібно мити голову. Правда вас точно здивує.