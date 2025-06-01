Как сохранить волосы чистыми дольше — помогут эти маленькие хитрости

Девушка укладывает волосы. Фото: Freepik

Длинные густые волосы — это очень красиво, но иногда бывает действительно трудно ухаживать за ними. Чтобы не мыть локоны ежедневно и дольше держать их чистыми, стоит придерживаться нескольких простых советов.

Об этом пишет Sante Plus.

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Меняйте шампунь каждые три месяца

Выбирайте правильный шампунь, ориентированный именно на ваш тип волос. Его следует менять каждые три месяца. Это связано с тем, что волосы привыкают к определенной формуле и она становится менее эффективной.

Не укладывайте волосы феном при высокой температуре

Чем выше температура фена или выпрямителя, тем больше вырабатывается кожного сала для защиты. Важно соблюдать безопасное расстояние во время сушки или укладки и не делать это на высоких температурах, чтобы волосы держались чистыми дольше.

Девушка сушит волосы. Фото: Freepik

Не мойте волосы горячей водой

Высокая температура воды ослабляет волосяное волокно, поэтому стоит избегать такого душа. Не стоит и впадать в крайности и травмировать локоны холодной водой. Оптимальным вариантом будет теплая температура.

Чистите щетку для волос и инструменты для укладки

Важно ухаживать за инструментами для укладки. Щетки, зажимы и расчески, которые постоянно контактируют с волосами, также покрываются пылью и кожным салом. Их следует регулярно очищать.

Расческа для волос. Фото: Freepik

Часто меняйте наволочку

На наволочке остаются жирные следы от волос. Если вы помыли голову, но пользуетесь той же наволочкой, локоны будут жирнеть быстрее. Поэтому часто стирайте постельное белье и завязывайте волосы перед сном.

Напомним, ранее мы писали о том, какие средства для ухода за волосами нужно иметь. Этим стоит пользоваться ежедневно.

Также мы рассказывали о том, сколько раз в неделю нужно мыть голову. Правда вас точно удивит.