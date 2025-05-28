Засоби, які потрібні вашому волоссю щодня — без винятків

Гарне волосся. Фото: Freepik

Іноді волосся починає жити окремим життям: січеться, ламається, тьмяніє — жоден шампунь не рятує. І справа не завжди в генетиці чи погоді. Часто винні наші щоденні звички, які, на перший погляд, здаються безпечними.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Спите із розпущеним волоссям

Якщо вранці після сну на голові "гніздо", а гребінець не витримує навантаження — привіт, нічні вузли. Під час сну волосся треться об подушку, особливо якщо наволочка з бавовни, і в результаті страждають кінчики, виникає ламкість. Рішення просте: заплітати легку косу або хвостик. А ще краще спати на шовковій наволочці: вона мінімізує тертя.

Ігноруєте бальзам або наносите його неправильно

Бальзам не декоративний засіб, а реальний захист. Після миття шампунем волосся розкриває свої "лусочки", і саме кондиціонер їх згладжує, закриваючи вологу всередині. Наносьте бальзам лише на довжину — не ближче ніж 3–5 см до шкіри голови. І не змивайте його одразу, а залиште на 2–3 хвилини, щоб подіяв.

Дівчина тримає в руках засіб для волосся. Фото: Freepik

Немає термозахисту

Фен, плойка, випрямлячі, сонце. Усе це випаровує природну вологу. А якщо ще й без термозахисту — лусочки волосся просто відкриваються і "згоряють". Як наслідок пухнастість, посічені кінчики і відчуття, ніби волосся з вати. Використовуйте термозахисний спрей або крем перед кожним нагріванням. Навіть якщо сушите волосся на холодному режимі — краще підстрахуватись.

П’єте мало води

Волосся зсередини залежить від водного балансу. Якщо п'єте менше ніж 1,5–2 літри чистої води на день — це помітно на волоссі. Воно стає сухим, тьмяним і погано росте. Щоб зволожити волосся зовні, потрібні маски, а зсередини — звичайна вода. І не варто замінювати її на чай чи каву, які, навпаки, зневоднюють.

Дівчина п'є воду. Фото: Freepik

Невірно підібраний догляд

У всіх різні типи волосся: жирне біля коріння, сухе на кінцях, фарбоване, кучеряве, ослаблене. І один засіб точно не підійде всім. Наприклад, шампунь із сильним очищенням може пересушити тонке фарбоване волосся. А засоби з силіконами, які надають блиск, можуть накопичуватись і обтяжувати. Вибирайте засоби за типом і станом волосся, а також регулярно переглядайте свій догляд, бо з часом потреби змінюються.

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