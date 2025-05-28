Засоби, які потрібні вашому волоссю щодня — без винятків

Що потрібно волоссю щодня — головні засоби для догляду
Іноді волосся починає жити окремим життям: січеться, ламається, тьмяніє — жоден шампунь не рятує. І справа не завжди в генетиці чи погоді. Часто винні наші щоденні звички, які, на перший погляд, здаються безпечними.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Шкідливі звички для волосся
Спите із розпущеним волоссям
Якщо вранці після сну на голові "гніздо", а гребінець не витримує навантаження — привіт, нічні вузли. Під час сну волосся треться об подушку, особливо якщо наволочка з бавовни, і в результаті страждають кінчики, виникає ламкість. Рішення просте: заплітати легку косу або хвостик. А ще краще спати на шовковій наволочці: вона мінімізує тертя.
Ігноруєте бальзам або наносите його неправильно
Бальзам не декоративний засіб, а реальний захист. Після миття шампунем волосся розкриває свої "лусочки", і саме кондиціонер їх згладжує, закриваючи вологу всередині. Наносьте бальзам лише на довжину — не ближче ніж 3–5 см до шкіри голови. І не змивайте його одразу, а залиште на 2–3 хвилини, щоб подіяв.
Немає термозахисту
Фен, плойка, випрямлячі, сонце. Усе це випаровує природну вологу. А якщо ще й без термозахисту — лусочки волосся просто відкриваються і "згоряють". Як наслідок пухнастість, посічені кінчики і відчуття, ніби волосся з вати. Використовуйте термозахисний спрей або крем перед кожним нагріванням. Навіть якщо сушите волосся на холодному режимі — краще підстрахуватись.
П’єте мало води
Волосся зсередини залежить від водного балансу. Якщо п'єте менше ніж 1,5–2 літри чистої води на день — це помітно на волоссі. Воно стає сухим, тьмяним і погано росте. Щоб зволожити волосся зовні, потрібні маски, а зсередини — звичайна вода. І не варто замінювати її на чай чи каву, які, навпаки, зневоднюють.
Невірно підібраний догляд
У всіх різні типи волосся: жирне біля коріння, сухе на кінцях, фарбоване, кучеряве, ослаблене. І один засіб точно не підійде всім. Наприклад, шампунь із сильним очищенням може пересушити тонке фарбоване волосся. А засоби з силіконами, які надають блиск, можуть накопичуватись і обтяжувати. Вибирайте засоби за типом і станом волосся, а також регулярно переглядайте свій догляд, бо з часом потреби змінюються.
Раніше ми писали про те, якого догляду потребує наше волосся завжди.
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