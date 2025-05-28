Средства, которые нужны вашим волосам ежедневно — без исключений

Красивые волосы. Фото: Freepik

Иногда волосы начинают жить отдельной жизнью: секутся, ломаются, тускнеют — ни один шампунь не спасает. И дело не всегда в генетике или погоде. Часто виноваты наши ежедневные привычки, которые, на первый взгляд, кажутся безопасными.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Спите с распущенными волосами

Если утром после сна на голове "гнездо", а расческа не выдерживает нагрузки — привет, ночные узлы. Во время сна волосы трутся о подушку, особенно если наволочка из хлопка, и в результате страдают кончики, возникает ломкость. Решение простое: заплетать легкую косу или хвостик. А еще лучше спать на шелковой наволочке: она минимизирует трение.

Игнорируете бальзам или наносите его неправильно

Бальзам не декоративное средство, а реальная защита. После мытья шампунем волосы раскрывают свои "чешуйки", и именно кондиционер их сглаживает, закрывая влагу внутри. Наносите бальзам только на длину — не ближе чем 3-5 см к коже головы. И не смывайте его сразу, а оставьте на 2-3 минуты, чтобы подействовал.

Девушка держит в руках средство для волос. Фото: Freepik

Нет термозащиты

Фен, плойка, выпрямители, солнце. Все это испаряет естественную влагу. А если еще и без термозащиты — чешуйки волос просто открываются и "сгорают". Как следствие пушистость, секущиеся кончики и ощущение, будто волосы из ваты. Используйте термозащитный спрей или крем перед каждым нагреванием. Даже если сушите волосы на холодном режиме — лучше подстраховаться.

Пьете мало воды

Волосы изнутри зависят от водного баланса. Если пьете меньше чем 1,5-2 литра чистой воды в день — это заметно на волосах. Они становятся сухими, тусклыми и плохо растут. Чтобы увлажнить волосы снаружи, нужны маски, а изнутри — обычная вода. И не стоит заменять ее на чай или кофе, которые, наоборот, обезвоживают.

Девушка пьет воду. Фото: Freepik

Неверно подобранный уход

У всех разные типы волос: жирные у корней, сухие на концах, окрашенные, вьющиеся, ослабленные. И одно средство точно не подойдет всем. Например, шампунь с сильным очищением может пересушить тонкие окрашенные волосы. А средства с силиконами, которые придают блеск, могут накапливаться и утяжелять. Выбирайте средства по типу и состоянию волос, а также регулярно пересматривайте свой уход, потому что со временем потребности меняются.

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