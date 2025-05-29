Як часто потрібно мити волосся — поширені міфи й факти

Дівчина миє волосся. Фото: Freepik

Чи потрібно мити голову щодня? А може, достатньо одного разу на тиждень? Відповідь не така проста, як здається. Бо немає єдиного правила, яке підійде всім. Усе залежить від типу волосся, стану шкіри голови та навіть того, як проходить ваш день.

Про це пише CNN.

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Що важливо знати про миття волосся

Деякі люди впевнені, що без щоденного миття волосся буде мати жирний вигляд. Але насправді це не завжди так. Якщо дати шкірі голови трохи "відпочити", то може виявитися, що вона зовсім не така вже й жирна. Просто звичка — сильна річ.

Експерти кажуть, що комусь достатньо мити волосся раз або два на тиждень. Особливо, якщо волосся сухе або пройшло хімічні процедури: фарбування, завивку тощо. Часте миття в такому випадку може ще більше пошкодити волосся — воно стане ламким і млявим.

Дівчина після миття волосся. Фото: Freepik

А ось тим, у кого шкіра голови швидко жирніє (наприклад, у підлітків), іноді доводиться мити голову частіше, і це теж нормально. Гормони відіграють роль, і в цьому віці залози працюють активніше.

Що ж робити у дні, коли голову мити не хочеться або не потрібно

Робіть легкий масаж шкіри голови. Це допомагає позбутися пилу й зайвого жиру, не використовуючи шампунь. Використовуйте спреї або незмивні кондиціонери. Вони допомагають зволожити волосся та зробити його більш доглянутим. Після тренувань або басейну іноді досить просто обполоснути волосся водою, якщо воно не має неприємного запаху. Плавати краще в шапочці. Хлор у воді сушить волосся, а шапочка допоможе уникнути цієї проблеми.

І головне, якщо помічаєте, що з волоссям чи шкірою щось не так (лупа, випадіння, свербіж), не гугліть поради — краще відразу до дерматолога. Бо краса починається зі здоров’я.

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