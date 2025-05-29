Как часто нужно мыть волосы — распространенные мифы и факты

Девушка моет волосы. Фото: Freepik

Нужно ли мыть голову ежедневно? А может, достаточно одного раза в неделю? Ответ не так прост, как кажется. Потому что нет единого правила, которое подойдет всем. Все зависит от типа волос, состояния кожи головы и даже того, как проходит ваш день.

Об этом пишет CNN.

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Некоторые люди уверены, что без ежедневного мытья волосы будут иметь жирный вид. Но на самом деле — это не всегда так. Если дать коже головы немного "отдохнуть", то может оказаться, что она вовсе не такая уж и жирная. Просто привычка — сильная вещь.

Эксперты говорят, что кому-то достаточно мыть волосы раз или два в неделю. Особенно, если волосы сухие или прошли химические процедуры: окрашивание, завивку и тому подобное. Частое мытье в таком случае может еще больше повредить волосы — они станут ломкими и безжизненными.

Девушка после мытья волос. фото: Freepik

А вот тем, у кого кожа головы быстро жирнеет (например, у подростков), иногда приходится мыть голову чаще и это тоже нормально. Гормоны играют роль, и в этом возрасте железы работают активнее.

Что же делать в дни, когда голову мыть не хочется или не нужно

Делайте легкий массаж кожи головы. Это помогает избавиться от пыли и лишнего жира, не используя шампунь. Используйте спреи или несмываемые кондиционеры. Они помогают увлажнить волосы и сделать их более ухоженными. После тренировок или бассейна иногда достаточно просто ополоснуть волосы водой, если они не имеют неприятного запаха. Плавать лучше в шапочке. Хлор в воде сушит волосы, а шапочка поможет избежать этой проблемы.

И главное, если замечаете, что с волосами или кожей что-то не так (перхоть, выпадение, зуд), не гуглите советы — лучше сразу к дерматологу. Потому что красота начинается со здоровья.

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