Справжній порятунок від лупи — рішення, які не вдарять по гаманцю

Лупа у волоссі. Фото: Freepik

Лупа — це не просто косметична проблема. Вона може псувати настрій, викликати свербіж і створювати незручні ситуації. Але гарна новина — з нею реально впоратися, якщо знати, що саме робити.

Сайт Byrdie дав кілька дієвих порад, які допоможуть забути про лупу надовго.

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В першу чергу відзначимо, що не всяке лущення на шкірі голови — це лупа. Іноді це просто сухість або реакція на догляд. Лупу можна впізнати за більшими білими частинками, які сиплються з волосся. Якщо помітили червоні плями чи сильне подразнення — можливо, це вже себорейний дерматит, і тоді краще звернутись до лікаря. В інших випадках можна спробувати домашні методи.

Як боротися з лупою

Обирайте шампуні з протигрибковими компонентами

Кетоконазол, цинк піритіон, селен — не страшні слова, а саме ті речовини, які допомагають прибрати лупу. Їх можна знайти у спеціальних шампунях в аптеках. Використовуйте їх регулярно, щоб зменшити грибок, який і викликає лупу. Бо шампуні з сульфатами можуть бути занадто жорсткими, особливо для чутливої шкіри.

Не уникайте миття голови

Часто люди бояться мити голову, думаючи, що це погіршить ситуацію. Але навпаки бруд, залишки стайлінгу та сухі шампуні лише провокують появу лупи. Регулярне миття допомагає тримати шкіру в чистоті й зменшує ризик подразнення.

Миття голови. Фото: Freepik

Ефірні олії

Олія розмарину, лаванди, чайного дерева або зелений чай — усе це можна додавати до базових шампунів або наносити на шкіру голови у розведеному вигляді. Вони діють м’яко, мають протизапальний ефект і чудово пахнуть.

Розчісуйте волосся щодня

Так ви не тільки покращите кровообіг, а й м’яко приберете відмерлі частинки шкіри. Головне — не робити це агресивно. Використовуйте щітку з натуральною щетиною або дерев’яний гребінь.

Домашні засоби, які варто спробувати

Алое вера — чудово заспокоює шкіру. Додайте трохи до кондиціонера або наносьте окремо.

Яблучний оцет — змішайте з водою 1:1, втирайте в шкіру голови, залиште на кілька хвилин і добре змийте.

Лимонний сік — допомагає прибрати надлишковий жир, але його краще розводити водою або замінити ефірною олією лимона.

Оливкова олія — живить шкіру і робить волосся м’якшим. Достатньо нанести на 30 хвилин перед миттям.

Запам'ятайте, що боротьба з лупою — це тривалий процес, але з часом регулярний догляд і правильні засоби справді дають результат.

Раніше ми писали про дію, що регулярно може шкодити стану вашого волосся.

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