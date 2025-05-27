Настоящее спасение от перхоти - решения, которые не ударят по кошельку

Лупа в волосах. Фото: Freepik

Перхоть — это не просто косметическая проблема. Она может портить настроение, вызывать зуд и создавать неловкие ситуации. Но хорошая новость — с ней реально справиться, если знать, что именно делать.

Сайт Byrdie дал несколько действенных советов, которые помогут забыть о перхоти надолго.

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В первую очередь отметим, что не всякое шелушение на коже головы — это перхоть. Иногда это просто сухость или реакция на уход. Перхоть можно узнать по более крупным белым частицам, которые сыплются с волос. Если заметили красные пятна или сильное раздражение — возможно, это уже себорейный дерматит, и тогда лучше обратиться к врачу. В других случаях можно попробовать домашние методы.

Как бороться с перхотью

Выбирайте шампуни с противогрибковыми компонентами

Кетоконазол, цинк пиритион, селен — не страшные слова, а именно те вещества, которые помогают убрать перхоть. Их можно найти в специальных шампунях в аптеках. Используйте их регулярно, чтобы уменьшить грибок, который и вызывает перхоть. Потому что шампуни с сульфатами могут быть слишком жесткими, особенно для чувствительной кожи.

Не избегайте мытья головы

Часто люди боятся мыть голову, думая, что это ухудшит ситуацию. Но наоборот грязь, остатки стайлинга и сухие шампуни только провоцируют появление перхоти. Регулярное мытье помогает держать кожу в чистоте и уменьшает риск раздражения.

Мытье головы. Фото: Freepik

Эфирные масла

Масло розмарина, лаванды, чайного дерева или зеленый чай — все это можно добавлять в базовые шампуни или наносить на кожу головы в разведенном виде. Они действуют мягко, обладают противовоспалительным эффектом и прекрасно пахнут.

Расчесывайте волосы ежедневно

Так вы не только улучшите кровообращение, но и мягко уберете отмершие частички кожи. Главное — не делать это агрессивно. Используйте щетку с натуральной щетиной или деревянный гребень.

Домашние средства, которые стоит попробовать

Алоэ вера — прекрасно успокаивает кожу. Добавьте немного к кондиционеру или наносите отдельно.

Яблочный уксус — смешайте с водой 1:1, вотрите в кожу головы, оставьте на несколько минут и хорошо смойте.

Лимонный сок — помогает убрать избыточный жир, но его лучше разводить водой или заменить эфирным маслом лимона.

Оливковое масло — питает кожу и делает волосы более мягкими. Достаточно нанести на 30 минут перед мытьем.

Запомните, что борьба с перхотью — это длительный процесс, но со временем регулярный уход и правильные средства действительно дают результат.

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