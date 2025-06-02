Не мити голову регулярно — одна з найгірших звичок для волосся

Зібране волосся. Фото: Freepik

Час від часу в інтернеті спливає "геніальна" порада — давати волоссю відпочити від миття. Мовляв, перестанеш мити голову і вона сама "звикне", жирнитися перестане, і все буде чудово. Особливо це часто радять підліткам, у яких волосся жирніє швидше. Але замість таких сумнівних експериментів краще вже підібрати правильний догляд, звернути увагу на харчування чи навіть проконсультуватися з трихологом.

Новини.LIVE розповість про це більше.

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Чи варто дійсно рідко мити волосся

Насправді відмова від базової гігієни — це не шлях до здорового волосся, а навпаки до цілої купи нових проблем. Це міф, що волосся раптом почне "пристосовуватись", якщо ви будете рідше його мити. Робота сальних залоз не залежить від частоти миття, а від таких факторів, як:

гормональний фон;

генетика;

стреси;

здоров’я та харчування.

І якщо ви починаєте мити голову рідше, сало нікуди не зникає — воно накопичується на шкірі, забиває пори, створює сприятливе середовище для грибка. Звідси і всі "радощі" — лупа, свербіж, запалення, неприємний запах і жирне коріння, яке ніяк не маскується навіть зачісками.

Дівчина миє волосся. Фото: Freepik

До того ж якщо шкіра голови суха, і ви перестаєте мити її регулярно — волосся перетворюється на тьмяну, ламку солому. Воно втрачає блиск і пружність. Якщо ж навпаки — у вас жирна шкіра, то буде ще гірше: пасма стануть злиплими, брудними й матимуть неприємний запах. І цей запах не переб’є жоден парфум, бо волосся вбирає все, мов губка.

Разом з тим, без очищення сальні залози забиваються, мертві клітини не злущуються, і в результаті уся голова в білих лусочках. Це вже не просто косметичний дефект, а перший крок до себореї — захворювання, яке важко вилікувати без фахівця.

Раніше ми писали про те, в які дні не варто мити волосся, оскільки це погана прикмета.

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