Не мыть голову регулярно — одна из худших привычек для волос

Собранные волосы. Фото: Freepik

Время от времени в интернете всплывает "гениальный" совет — давать волосам отдохнуть от мытья. Мол, перестанешь мыть голову и она сама "привыкнет", жирниться перестанет, и все будет замечательно. Особенно это часто советуют подросткам, у которых волосы жирнеют быстрее. Но вместо таких сомнительных экспериментов лучше уж подобрать правильный уход, обратить внимание на питание или даже проконсультироваться с трихологом.

Новини.LIVE расскажет об этом больше.

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Стоит ли действительно редко мыть волосы

На самом деле отказ от базовой гигиены — это не путь к здоровым волосам, а наоборот к целой куче новых проблем. Это миф, что волосы вдруг начнут "приспосабливаться", если вы будете реже их мыть. Работа сальных желез зависит не от частоты мытья, а от таких факторов, как:

гормональный фон;

генетика;

стрессы;

здоровье и питание.

И если вы начинаете мыть голову реже, сало никуда не исчезает — оно скапливается на коже, забивает поры, создает благоприятную среду для грибка. Отсюда и все "радости" — перхоть, зуд, воспаления, неприятный запах и жирные корни, которые никак не маскируются даже прическами.

Девушка моет волосы. Фото: Freepik

К тому же если кожа головы сухая, и вы перестаете мыть ее регулярно — волосы превращаются в тусклую, ломкую солому. Они теряют блеск и упругость. Если же наоборот — у вас жирная кожа, то будет еще хуже: пряди станут слипшимися, грязными и будут иметь неприятный запах. И этот запах не перебьет ни один парфюм, потому что волосы впитывают все, как губка.

Вместе с тем, без очищения сальные железы забиваются, мертвые клетки не отшелушиваются, и в результате вся голова в белых чешуйках. Это уже не просто косметический дефект, а первый шаг к себорее — заболеванию, которое трудно вылечить без специалиста.

Ранее мы писали о том, в какие дни не стоит мыть волосы, поскольку это плохая примета.

Также мы сообщали, что волосы нужно мыть правильно, чтобы не повредить их состояние.