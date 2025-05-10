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Головна Мода Трихолог пояснила, як мити волосся без шкоди для нього

Трихолог пояснила, як мити волосся без шкоди для нього

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Дата публікації: 10 травня 2025 11:12
Як правильно мити волосся — поради трихолога здивують
Дівчина сушить волосся після миття. Фото: Freepik

Багато хто думає, що для гарного волосся треба купувати дорогущі шампуні, наносити олії, робити скраби, витрачати купу часу — а волосся все одно має такий собі вигляд. Насправді іноді вся справа не в засобах, а в способі миття.

Американський трихолог Рейчел Валентайн у своєму TikTok поділилась цікавою порадою.

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Нюанси правильного миття волосся

За словами трихолога, мити голову краще не стоячи під душем, як ми всі звикли, а схилившись над ванною. І звучить це дивно, але в цьому є сенс. Так простіше промити все волосся і шкіру голови, не залишаючи зайвого шампуню. А ще вода ллється саме туди, куди треба, і витрачається менше. Ще один плюс — зручніше змивати маски та інші засоби.

Щодо частоти миття — тут усе індивідуально. Комусь достатньо разу на 4-5 днів, а комусь потрібно щодня. Орієнтуйтеся на те, який має вигляд ваше волосся: якщо воно злиплося, жирне або свербить шкіра голови — значить, вже час мити. Але головне не доводити до стану, коли голова "проситься" під воду. Це шкодить і зовнішньому вигляду, і здоров’ю шкіри.

Якщо ви часто тренуєтеся або просто швидко жирніє волосся, можна мити частіше, але обирайте щадні, безсульфатні шампуні. А коли використовуєте багато засобів для укладки — беріть щось для глибокого очищення, щоб усе добре вимити.

Волосся не потребує частого миття
Дівчина миє волосся. Фото: Freepik

До речі, подвійне нанесення шампуню — не міф. Воно дійсно працює, але не завжди потрібне. Якщо ви рідко миєте голову або багато часу проводите на вулиці, краще нанести шампунь двічі. Але якщо миєте щодня — одного разу вистачить, інакше волосся може пересушитися.

І ще маленька деталь, яку всі ігнорують: температура води. Вона не повинна бути ні гарячою, ні холодною. Ідеально — тепла, приблизно 35–40 градусів. Так волосся буде менше ламатись, а шкіра голови не страждатиме.

Раніше ми писали про те, яку маску в догляді за волоссям пропонує Леся Нікітюк.

Також ми повідомляли, яка нова процедура стала трендовою цього року. 

мода волосся краса догляд стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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