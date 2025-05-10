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Трихолог объяснила, как мыть волосы без вреда для них

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Дата публикации 10 мая 2025 11:12
Как правильно мыть волосы — советы трихолога удивят
Девушка сушит волосы после мытья. Фото: Freepik

Многие думают, что для красивых волос надо покупать дорогущие шампуни, наносить масла, делать скрабы, тратить кучу времени — а волосы все равно выглядят так себе. На самом деле иногда все дело не в средствах, а в способе мытья.

Американский трихолог Рэйчел Валентайн в своем TikTok поделилась интересным советом.

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Нюансы правильного мытья волос

@rachelvalentinehair

А вы когда-нибудь моете волосы над ванной? #haircareroutine #howtowashyourhair #greasyhairtips

♬ оригинальный звук - J.CABB

По словам трихолога, мыть голову лучше не стоя под душем, как мы все привыкли, а склонившись над ванной. И звучит это странно, но в этом есть смысл. Так проще промыть все волосы и кожу головы, не оставляя лишнего шампуня. А еще вода льется именно туда, куда надо, и расходуется меньше. Еще один плюс — удобнее смывать маски и другие средства.

Что касается частоты мытья — здесь все индивидуально. Кому-то достаточно раза в 4-5 дней, а кому-то нужно ежедневно. Ориентируйтесь на то, как выглядят ваши волосы: если они слиплись, жирные или чешется кожа головы — значит, уже пора мыть. Но главное не доводить до состояния, когда голова "просится" под воду. Это вредит и внешнему виду, и здоровью кожи.

Если вы часто тренируетесь или просто быстро жирнеют волосы, можно мыть чаще, но выбирайте щадящие, безсульфатные шампуни. А когда используете много средств для укладки — берите что-то для глубокой очистки, чтобы все хорошо вымыть.

Волосся не потребує частого миття
Девушка моет волосы. Фото: Freepik

Кстати, двойное нанесение шампуня — не миф. Оно действительно работает, но не всегда нужно. Если вы редко моете голову или много времени проводите на улице, лучше нанести шампунь дважды. Но если моете каждый день — одного раза хватит, иначе волосы могут пересушиться.

И еще маленькая деталь, которую все игнорируют: температура воды. Она не должна быть ни горячей, ни холодной. Идеально — теплая, примерно 35-40 градусов. Так волосы будут меньше ломаться, а кожа головы не будет страдать.

Ранее мы писали о том, какую маску в уходе за волосами предлагает Леся Никитюк.

Также мы сообщали, какая новая процедура стала трендовой в этом году.

мода волосы красота уход стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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