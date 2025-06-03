Трендовий колір волосся, що підходить усім — перевірено стилістами

Дівчата з різним кольором волосся. Фото: Freepik

У тренді зараз не просто краса заради ефектності, а стиль, що говорить тихо, але впевнено. Саме так працює концепція "тихої розкоші" — вона не кричить, не ловить погляди навмисно, але завжди має доречний, дорогий вигляд і без зайвого пафосу. І це стосується не лише одягу чи аксесуарів — волосся також може бути частиною цієї філософії.

Про це пише Who What Wear.

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Одним із головних кольорів, який ідеально вписується в цю естетику, став шампанський блонд. Це не класичний блонд, не платиновий, не теплий медовий. Це щось дуже делікатне і витончене. У ньому легкий бежевий підтон, ніби крапля ігристого, що грає на сонці. Він не має штучний вигляд, навпаки створює відчуття, ніби це ваш натуральний колір, просто злегка підсвічений зсередини.

Шампанський блонд. Фото з Instagram

Цей відтінок уже давно обрали для себе зірки — Джіджі Хадід, Бейонсе, Зої Кравіц. Але головне він не залежить від трендів. Сьогодні в моді "тиха розкіш", завтра щось інше, а шампанський блонд залишиться актуальним завжди. Бо це колір, який підлаштовується під вас, а не навпаки.

Кому він пасує

Усім. Так-так, незалежно від кольору шкіри, очей чи тону обличчя. Просто треба трохи підлаштувати відтінок. Якщо шкіра холодна — оберіть холодніше шампанське, ближче до платини. Якщо тепла — трохи золотистого блиску додасть гармонії. А ще його легко поєднувати з техніками типу балаяжу чи мелірування. Завдяки цьому перехід кольору буде максимально м’яким і природним.

Балаяж. Фото з Instagram

Навіть якщо у вас темне волосся, не обов’язково фарбувати все — достатньо зробити світлі акценти, щоб освіжити вигляд. А якщо шкіра світла з рожевим відтінком, то вибирайте шампанське з легким золотом, це додасть обличчю теплоти.

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