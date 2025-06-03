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Головна Мода Наймоднішний колір волосся — точно не зіпсує образ

Наймоднішний колір волосся — точно не зіпсує образ

Ua en ru
Дата публікації: 3 червня 2025 16:01
Трендовий колір волосся, що підходить усім — перевірено стилістами
Дівчата з різним кольором волосся. Фото: Freepik

У тренді зараз не просто краса заради ефектності, а стиль, що говорить тихо, але впевнено. Саме так працює концепція "тихої розкоші" — вона не кричить, не ловить погляди навмисно, але завжди має доречний, дорогий вигляд і без зайвого пафосу. І це стосується не лише одягу чи аксесуарів — волосся також може бути частиною цієї філософії.

Про це пише Who What Wear.

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Який колір волосся пасує усім жінкам

Одним із головних кольорів, який ідеально вписується в цю естетику, став шампанський блонд. Це не класичний блонд, не платиновий, не теплий медовий. Це щось дуже делікатне і витончене. У ньому легкий бежевий підтон, ніби крапля ігристого, що грає на сонці. Він не має штучний вигляд, навпаки створює відчуття, ніби це ваш натуральний колір, просто злегка підсвічений зсередини.

В моді не класичний блонд
Шампанський блонд. Фото з Instagram

Цей відтінок уже давно обрали для себе зірки — Джіджі Хадід, Бейонсе, Зої Кравіц. Але головне він не залежить від трендів. Сьогодні в моді "тиха розкіш", завтра щось інше, а шампанський блонд залишиться актуальним завжди. Бо це колір, який підлаштовується під вас, а не навпаки.

Кому він пасує

Усім. Так-так, незалежно від кольору шкіри, очей чи тону обличчя. Просто треба трохи підлаштувати відтінок. Якщо шкіра холодна — оберіть холодніше шампанське, ближче до платини. Якщо тепла — трохи золотистого блиску додасть гармонії. А ще його легко поєднувати з техніками типу балаяжу чи мелірування. Завдяки цьому перехід кольору буде максимально м’яким і природним.

Про таке волосся мріють усі
Балаяж. Фото з Instagram

Навіть якщо у вас темне волосся, не обов’язково фарбувати все — достатньо зробити світлі акценти, щоб освіжити вигляд. А якщо шкіра світла з рожевим відтінком, то вибирайте шампанське з легким золотом, це додасть обличчю теплоти.

Раніше ми писали про те, яка звичка сильно псує волосся і візуально старить.

Також ми повідомляли, що Блейк Лайвлі нагадала про трендову зачіску на літо.

мода тренди зачіски волосся стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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