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Самый модный цвет волос — точно не испортит образ

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Дата публикации 3 июня 2025 16:01
Трендовый цвет волос, который подходит всем — проверено стилистами
Девушки с разным цветом волос. Фото: Freepik

В тренде сейчас не просто красота ради эффектности, а стиль, говорящий тихо, но уверенно. Именно так работает концепция "тихой роскоши" — она не кричит, не ловит взгляды намеренно, но всегда выглядит уместно, дорого и без лишнего пафоса. И это касается не только одежды или аксессуаров — волосы также могут быть частью этой философии.

Об этом пишет Who What Wear.

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Одним из главных цветов, который идеально вписывается в эту эстетику, стал шампанский блонд. Это не классический блонд, не платиновый, не теплый медовый. Это что-то очень деликатное и утонченное. В нем легкий бежевый подтон, будто капля игристого, играющая на солнце. Он не выглядит искусственно, наоборот создает ощущение, будто это ваш натуральный цвет, просто слегка подсвеченный изнутри.

В моді не класичний блонд
Шампанский блонд. Фото из Instagram

Этот оттенок уже давно выбрали для себя звезды — Джиджи Хадид, Бейонсе, Зои Кравиц. Но главное он не зависит от трендов. Сегодня в моде "тихая роскошь", завтра что-то другое, а шампанский блонд останется актуальным всегда. Потому что это цвет, который подстраивается под вас, а не наоборот.

Кому он подходит

Всем. Да-да, независимо от цвета кожи, глаз или тона лица. Просто надо немного подстроить оттенок. Если кожа холодная — выберите более холодное шампанское, ближе к платине. Если теплая — немного золотистого блеска добавит гармонии. А еще его легко сочетать с техниками типа балаяжа или мелирования. Благодаря этому переход цвета будет максимально мягким и естественным.

Про таке волосся мріють усі
Балаяж. Фото из Instagram

Даже если у вас темные волосы, не обязательно красить все — достаточно сделать светлые акценты, чтобы освежить вид. А если кожа светлая с розовым оттенком, то выбирайте шампанское с легким золотом, это придаст лицу теплоты.

Ранее мы писали о том, какая привычка сильно портит волосы и визуально старит.

Также мы сообщали, что Блейк Лайвли напомнила о трендовой прическе на лето.

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Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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