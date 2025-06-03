Трендовый цвет волос, который подходит всем — проверено стилистами

Девушки с разным цветом волос. Фото: Freepik

В тренде сейчас не просто красота ради эффектности, а стиль, говорящий тихо, но уверенно. Именно так работает концепция "тихой роскоши" — она не кричит, не ловит взгляды намеренно, но всегда выглядит уместно, дорого и без лишнего пафоса. И это касается не только одежды или аксессуаров — волосы также могут быть частью этой философии.

Об этом пишет Who What Wear.

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Одним из главных цветов, который идеально вписывается в эту эстетику, стал шампанский блонд. Это не классический блонд, не платиновый, не теплый медовый. Это что-то очень деликатное и утонченное. В нем легкий бежевый подтон, будто капля игристого, играющая на солнце. Он не выглядит искусственно, наоборот создает ощущение, будто это ваш натуральный цвет, просто слегка подсвеченный изнутри.

Шампанский блонд. Фото из Instagram

Этот оттенок уже давно выбрали для себя звезды — Джиджи Хадид, Бейонсе, Зои Кравиц. Но главное он не зависит от трендов. Сегодня в моде "тихая роскошь", завтра что-то другое, а шампанский блонд останется актуальным всегда. Потому что это цвет, который подстраивается под вас, а не наоборот.

Кому он подходит

Всем. Да-да, независимо от цвета кожи, глаз или тона лица. Просто надо немного подстроить оттенок. Если кожа холодная — выберите более холодное шампанское, ближе к платине. Если теплая — немного золотистого блеска добавит гармонии. А еще его легко сочетать с техниками типа балаяжа или мелирования. Благодаря этому переход цвета будет максимально мягким и естественным.

Балаяж. Фото из Instagram

Даже если у вас темные волосы, не обязательно красить все — достаточно сделать светлые акценты, чтобы освежить вид. А если кожа светлая с розовым оттенком, то выбирайте шампанское с легким золотом, это придаст лицу теплоты.

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