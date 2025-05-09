Літня укладка, яка пасує всім — тренд від Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі. Фото: Instagram.com/blakelively

Американська модель Блейк Лайвлі — одна з тих зірок, яка завжди має такий вигляд, ніби навіть вітер підлаштовується під її зачіску. І це не випадково. Вона дійсно знає, як правильно доглядати за волоссям, аби кожне пасмо мало живий, блискучий і природний вигляд.

Про це пише Vogue.

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Цього разу для червоної доріжки Лайвлі обрала образ, який наче створений для літа: розслаблені beach waves, ніби вона щойно повернулась з узбережжя. Але головне — ці хвилі не просто укладка, а щось, що виникло само собою: легке, трохи скуйовджене, з ідеальною текстурою. Усе це нагадує стиль effortless.

Її образ доповнив нюдовий манікюр з ледве помітним глянцем — такий, що підійде під будь-який наряд і підкреслить доглянутість рук. Золоті сережки великої форми зробили акцент на обличчі, а макіяж з персиковими рум’янами, сяючими губами й стрілками додав образу свіжості та впевненості. Усе це ідеальне поєднання для вечірнього заходу влітку.

Блейк Лайвлі. Фото: Vogue

Але найбільше вражає її підхід до догляду за волоссям. Усі чекають від знаменитостей складних схем з десятком баночок, але Блейк все спростила: жодних кондиціонерів. Тільки шампунь і маска. Причому в неї їх два набори — для зволоження і для зміцнення. Один раз миє голову зволожувальним дуетом, інший раз — зміцнювальним. Маску тримає не кілька секунд, а хоча б пів хвилини. Саме так вона "годує" волосся, аби воно не ламалося й не втрачало блиску.

До того ж вона не фанат сушіння гарячим повітрям і завжди стежить, щоб вода з волосся стікала природно, без тертя рушником. А ще Лайвлі уникає тугих зачісок і ніколи не лягає спати з вологим волоссям. Усе це прості кроки, які здатні зробити твоє волосся набагато кращим без салонних процедур.

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