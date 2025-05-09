Летняя укладка, которая подходит всем — тренд от Блейк Лайвли

Блейк Лайвли. Фото: Instagram.com/blakelively

Американская модель Блейк Лайвли — одна из тех звезд, которая всегда выглядит так, будто даже ветер подстраивается под ее прическу. И это не случайно. Она действительно знает, как правильно ухаживать за волосами, чтобы каждая прядь выглядела живой, блестящей и естественной.

Об этом пишет Vogue.

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На этот раз для красной дорожки Лайвли выбрала образ, который словно создан для лета: расслабленные beach waves, будто она только что вернулась с побережья. Но главное — эти волны не просто укладка, а что-то, что возникло само собой: легкая, немного взъерошенная, с идеальной текстурой. Все это напоминает стиль effortless.

Ее образ дополнил нюдовый маникюр с едва заметным глянцем — такой, который подойдет под любой наряд и подчеркнет ухоженность рук. Золотые серьги крупной формы сделали акцент на лице, а макияж с персиковыми румянами, сияющими губами и стрелками добавил образу свежести и уверенности. Все это идеальное сочетание для вечернего мероприятия летом.

Блейк Лайвли. Фото: Vogue

Но больше всего поражает ее подход к уходу за волосами. Все ждут от знаменитостей сложных схем с десятком баночек, но Блейк все упростила: никаких кондиционеров. Только шампунь и маска. Причем у нее их два набора — для увлажнения и для укрепления. Один раз моет голову увлажняющим дуэтом, другой раз — укрепляющим. Маску держит не несколько секунд, а хотя бы полминуты. Именно так она "кормит" волосы, чтобы они не ломались и не теряли блеск.

К тому же она не фанат сушки горячим воздухом и всегда следит, чтобы вода с волос стекала естественно, без трения полотенцем. А еще Лайвли избегает тугих причесок и никогда не ложится спать с влажными волосами. Все это простые шаги, которые способны сделать ваши волосы намного лучше без салонных процедур.

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