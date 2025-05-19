Що псує волосся і додає років — основні помилки багатьох жінок

Дівчина розчісує волосся. Фото: Freepik

Доглянуте волосся — це не тільки про красу, а й про вік. Навіть найдорожчий крем не допоможе, якщо ваша стрижка додає вам 10 років. Перукарка та візажистка Дана Тейт, яка ділиться порадами у TikTok, розповіла, які звички у догляді за волоссям тільки старять і як це легко виправити.

Зробила вона це в одному зі своїх відео.

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Занадто темне волосся додає років

Перша реакція на сивину — швиденько зафарбувати. Але тут є нюанс. Якщо обрати колір, який занадто темний для вашого тону шкіри, він не омолодить, а навпаки, зробить обличчя суворішим і втомленим. Замість суцільного чорного краще додати кілька світлих відблисків біля обличчя — це "підсвітить" шкіру та зробить риси м’якшими.

Чубчик, який не підходить обличчю

Дуже короткий чубчик — річ смілива, але підступна. Він личить не всім. Якщо не хочете, щоб обличчя мало більш відкритий і "виснажений" вигляд, краще вибирайте варіанти, де чубчик трохи торкається брів. А ще важливо, щоб він підходив саме до вашої форми обличчя — тут краще порадитися з майстром, а не експериментувати самостійно.

Майстер зачісок. Фото: Freepik

Зловживання лаком для волосся

Так, фіксація потрібна. Але якщо щедро залити зачіску лаком, то волосся буде мати штучний вигляд і знову ж таки додає років. Ніхто не хоче нагадувати дівчину з 80-х. Замість цього використовуйте легкі спреї або пудри для об’єму — вони фіксують, але не склеюють. І обов’язково тримайте балончик подалі — не ближче ніж на 15 см.

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