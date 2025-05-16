Стрижка волосся за прикметами — коли краще утриматись

Дівчина з гарним волоссям. Фото: Freepik

Колись волосся вважали не просто частиною тіла, а чимось священним. Люди вірили, що в ньому зберігається енергія, яка впливає на долю, здоров’я й навіть щастя. І хоча наука не підтверджує такі твердження, багато хто досі дотримується давніх прикмет.

Новини.LIVE готовий розповісти про кілька цікавих прикмет щодо волосся, які і досі передаються з покоління в покоління.

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Розчісуватися ввечері обов’язково. Вважалося, що щоденне розчісування волосся перед сном допомагає "прибрати" з голови весь інформаційний шум. Наче викидаєш зайві думки разом із заплутаними волосинками і в голові настає порядок.

Перед важливою справою варто робити хвіст або пучок. Якщо день обіцяє бути напруженим або важливим, зібране волосся допоможе зосередитися. Саме тому офісний дрес-код часто включає строгі зачіски.

Дівчина демонструє своє волосся. Фото: Freepik

Хочеться щось забути — підстрижіться. Люди вірили: разом із відрізаним волоссям іде біль, страхи, розчарування. Це був своєрідний ритуал перезавантаження. До речі, саме тому багато хто після розриву або втрати змінює зачіску.

Перукар має бути з хорошою енергетикою. Не рекомендували стригтися в того, хто вам не до душі або хто весь час ниє. Вибирати краще того, з ким вам спокійно. Якщо після візиту ви почуваєтеся втомлено — можливо, щось не так.

Себе стригти — поганий знак. У народі казали, що так можна накликати на себе невдачі, грошові труднощі і навіть самотність. Особливо не радили це робити жінкам.

Стрижка волосся. Фото: Freepik

Перед іспитами ніяких шампунів і ножиць. Студенти вірили, що разом з водою або зрізаним волоссям можуть "змити" з голови все, що вивчили.

Вагітним від стрижки краще утриматись. В давнину вважалося, що волосся зберігає інформацію, яку жінка повинна передати своїй дитині. І якщо підстригтись, то зв’язок обірветься.

Не викидайте волосся абияк. Колись вірили, що через волосся можна наслати порчу або вплинути на людину. Тому випадіння волосся чи залишки після стрижки не викидали у сміття — їх спалювали або закопували під каменем, подалі від чужих очей.

І хоча ми живемо у світі логіки, щось у цих старих повір’ях є — щонайменше, як нагадування дбати про себе, не пускати все на самоплив і з повагою ставитися навіть до таких "дрібниць", як волосся.

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