Заборонений день для манікюру — ризикуєте втратити доходи

Уникайте цього дня для манікюру — забере удачу і ваші гроші
Багато хто ставиться до прикмет із гумором. Але є речі, які з покоління в покоління передавалися не просто так — як-от застереження щодо стрижки нігтів у певні дні тижня. Особливо це стосується середи. Кажуть, що саме цього дня краще не братись за манікюр, якщо не хочете втратити гроші.
Новини.LIVE розповість більше про цю прикмету.
У що саме вірили наші предки
Згідно з народними віруваннями, у середу разом із нігтями можна "відрізати" частину свого прибутку або удачі. Ця прикмета начебто особливо сильна для людей, які мають стабільний дохід, ведуть бізнес або перебувають у фазі фінансового росту. Успішним людям радять утриматися від манікюру саме в середині тижня.
А от тим, у кого зараз не найкращі часи з грошима, прикмета не загрожує. Бо, як кажуть, коли втрачати нічого — нічого й не втратиш. Але навіть у такому випадку можна використати цей день з користю. Якщо під час стрижки нігтів у середу уявляти, що разом із ними йде бідність — прикмета працює у зворотному напрямку. Тут усе залежить від вашого настрою та думок.
Звісно, вірити в подібні речі чи ні — особистий вибір. Ніхто не змушує жити за календарем прикмет. Але іноді корисно знати, чому певні дії викликають дискомфорт або несподівані події. Можливо, відповідь — у дрібницях, на які ми не звертали уваги.
У будь-якому разі, трохи обережності ще нікому не зашкодило. Особливо, якщо йдеться про фінанси.
Раніше ми писали про те, який манікюр зробити в травні, аби залучити додаткові гроші.
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