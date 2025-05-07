Манікюр, що принесе фінансову удачу в травні — стильні ідеї

Гарний манікюр. Фото: Freepik

Кажуть, що у кожного місяця є свої "щасливі" кольори. Якщо вірити езотериці, правильно підібраний відтінок на нігтях може не лише тішити око, а й допомагати притягувати позитив, гроші й навіть удачу. У травні варто звернути увагу на синій, червоний, білий і смарагдовий — саме ці кольори можуть стати справжніми грошовими магнітами.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Синій манікюр

Цей колір вважається кольором спокою, впевненості й стабільності. Синій манікюр пасує тим, хто хоче притягнути фінансову рівновагу в своє життя. Обирайте глибокі відтінки — індиго, сапфіровий або небесно-блакитний. Стильний вигляд має градієнт від темного до світлого або френч у синьому виконанні. А якщо додати дрібні сріблясті блискітки — ефект буде ще більш чарівним.

Сині нігті. Фото з Instagram

Червоний манікюр

Червоний — це класика, яка завжди працює. Він символізує енергію, силу, рішучість і дуже пасує тим, хто хоче активного руху у фінансовій сфері. Якщо звичайне червоне покриття здається нудним, то додайте акцент у вигляді блискучої смужки, сердечка або мікро-квітки. Або спробуйте червоний "котяче око" — це не тільки гарно, але й містично привабливо.

Червоні нігті. Фото з Instagram

Білий манікюр

Це вибір тих, хто хоче "обнулитися" і відкрити двері для нових можливостей. Білий асоціюється з чистотою, початком і ясністю. Він гарно виглядає на будь-якій довжині нігтів. Щоб уникнути лікарняного ефекту, поєднуйте білий з бежевими чи кремовими відтінками або зробіть модний молочний френч. А ще можна прикрасити один ніготь малюнком — хмаринка, зірочка чи просто тонка золота лінія.

Білі нігті. Фото з Instagram

Смарагдово-зелений манікюр

Це справжній колір багатства. Він ніби випромінює енергію грошей і природи. Має дорогий, глибокий й трохи загадковий вигляд. Особливо гарно цей відтінок грає на мигдалевій формі нігтів. Якщо хочеться чогось особливого — спробуйте зробити дизайн у стилі "зелений мармур" або ж додайте золоту фольгу. Такі нігті матимуть розкішний вигляд й притягуватимуть не тільки погляди, а й грошову енергію.

Зелені нігті. Фото з Instagram

Головне — обирати той колір, який відгукується саме вам. Бо навіть наймагічніший відтінок не спрацює, якщо вам він не до душі. Манікюр має приносити радість, тоді й удача не забариться.

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