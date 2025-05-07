Маникюр, который принесет финансовую удачу в мае, — стильные идеи

Красивый маникюр. Фото: Freepik

Говорят, что у каждого месяца есть свои "счастливые" цвета. Если верить эзотерике, правильно подобранный оттенок на ногтях может не только радовать глаз, но и помогать притягивать позитив, деньги и даже удачу. В мае стоит обратить внимание на синий, красный, белый и изумрудный — именно эти цвета могут стать настоящими денежными магнитами.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Эти цвета на ногтях как магнит для денег

Синий маникюр

Этот цвет считается цветом спокойствия, уверенности и стабильности. Синий маникюр подходит тем, кто хочет притянуть финансовое равновесие в свою жизнь. Выбирайте глубокие оттенки — индиго, сапфировый или небесно-голубой. Стильно смотрится градиент от темного к светлому или френч в синем исполнении. А если добавить мелкие серебристые блестки — эффект будет еще более волшебным.

Синие ногти. Фото из Instagram

Маникюр в красном цвете

Красный — это классика, которая всегда работает. Он символизирует энергию, силу, решительность и очень подходит тем, кто хочет активного движения в финансовой сфере. Если обычное красное покрытие кажется скучным, то добавьте акцент в виде блестящей полоски, сердечка или микро-цветка. Или попробуйте красный "кошачий глаз" — это не только красиво, но и мистически привлекательно.

Красные ногти. Фото из Instagram

Белый маникюр

Это выбор тех, кто хочет "обнулиться" и открыть двери для новых возможностей. Белый ассоциируется с чистотой, началом и ясностью. Он хорошо смотрится на любой длине ногтей. Чтобы избежать больничного эффекта, сочетайте белый с бежевыми или кремовыми оттенками или сделайте модный молочный френч. А еще можно украсить один ноготь рисунком — облачко, звездочка или просто тонкая золотая линия.

Белые ногти. Фото из Instagram

Изумрудно-зеленый маникюр

Это настоящий цвет богатства. Он будто излучает энергию денег и природы. Выглядит дорого, глубоко и немного загадочно. Особенно красиво этот оттенок играет на миндальной форме ногтей. Если хочется чего-то особенного — попробуйте сделать дизайн в стиле "зеленый мрамор" или же добавьте золотую фольгу. Такие ногти будут выглядеть роскошно и притягивать не только взгляды, но и денежную энергию.

Зеленые ногти. Фото из Instagram

Главное — выбирать тот цвет, который отзывается именно вам. Потому что даже самый магический оттенок не сработает, если вам он не по душе. Маникюр должен приносить радость, тогда и удача не заставит себя ждать.

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