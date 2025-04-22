Незвичайний манікюр Гейлі Бібер — новий тренд на горизонті

Гейлі Бібер. Фото: Instagram.com/haileybieber

Якщо вам набридли класичні світлі відтінки для весни, є одна модна ідея, яку точно захочеться спробувати. Гейлі Бібер не раз вже нагадувала всім, чому вона головна зірка у світі краси. Якось вона запропонувала зовсім інший погляд на звичний манікюр і він дійсно чарівний.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Останнім часом усі фарбують нігті у винні, бордові чи темно-зелені кольори. Але Гейлі пішла іншим шляхом і показала теплий, ніжний відтінок, який відразу асоціюється з затишком. Уявіть собі: тепла карамель, яка стікає з гарячого яблучного пирога або шматочок ідеального крем-брюле. Саме такий колір якось з'явився на її нігтях і має він не просто смачний вигляд.

Манікюр Гейлі Бібер. Фото з Instagram

Карамельний манікюр — це головний хіт сезону, якщо вірити Гейлі (а їй точно можна довіряти в модних питаннях). Він теплий, м'який, має дуже дорогий вигляд, але при цьому не надто яскравий чи кричущий.

Що круто — такий відтінок підходить практично до будь-якого стилю. А якщо хочеться бути більш оригінальною, то спробуйте желейне покриття — нігті будуть мати такий вигляд, ніби в них додали крапельку меду. А якщо хочеться більше блиску — хромоване полірування зробить свою справу: пальчики будуть мерехтіти при кожному русі.

Карамельний манікюр. Фото з Instagram

Іншими словами, такий манікюр підійде і для буднів, і для вечірніх виходів. А ще він точно змусить подруг запитати: "Де ти таке робила?". Тож, якщо давно шукали ідею для весіннього апдейту — ловіть підказку від самої Гейлі Бібер.

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