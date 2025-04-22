Необычный маникюр Хейли Бибер - новый тренд на горизонте

Маникюр Хейли Бибер, который все захотят повторить этой весной
Если вам надоели классические светлые оттенки для весны, есть одна модная идея, которую точно захочется попробовать. Хейли Бибер не раз уже напоминала всем, почему она главная звезда в мире красоты. Как-то она предложила совершенно другой взгляд на привычный маникюр и он действительно волшебный.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Новый трендовый цвет этой весны
В последнее время все красят ногти в винные, бордовые или темно-зеленые цвета. Но Хейли пошла другим путем и показала теплый, нежный оттенок, который сразу ассоциируется с уютом. Представьте себе: теплая карамель, которая стекает с горячего яблочного пирога или кусочек идеального крем-брюле. Именно такой цвет как-то появился на ее ногтях и выглядит он не просто вкусно.
Карамельный маникюр — это главный хит сезона, если верить Хейли (а ей точно можно доверять в модных вопросах). Он теплый, мягкий, выглядит очень дорого, но при этом не слишком яркий или кричащий.
Что круто — такой оттенок подходит практически к любому стилю. А если хочется быть более оригинальной, то попробуйте желейное покрытие — ногти будут выглядеть так, будто в них добавили капельку меда. А если хочется больше блеска — хромированная полировка сделает свое дело: пальчики будут мерцать при каждом движении.
Иными словами, такой маникюр подойдет и для будней, и для вечерних выходов. А еще он точно заставит подруг спросить: "Где ты такое делала?". Так что, если давно искали идею для весеннего апдейта — ловите подсказку от самой Хейли Бибер.
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