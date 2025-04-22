Необычный маникюр Хейли Бибер - новый тренд на горизонте

Хейли Бибер. Фото: Instagram.com/haileybieber

Если вам надоели классические светлые оттенки для весны, есть одна модная идея, которую точно захочется попробовать. Хейли Бибер не раз уже напоминала всем, почему она главная звезда в мире красоты. Как-то она предложила совершенно другой взгляд на привычный маникюр и он действительно волшебный.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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В последнее время все красят ногти в винные, бордовые или темно-зеленые цвета. Но Хейли пошла другим путем и показала теплый, нежный оттенок, который сразу ассоциируется с уютом. Представьте себе: теплая карамель, которая стекает с горячего яблочного пирога или кусочек идеального крем-брюле. Именно такой цвет как-то появился на ее ногтях и выглядит он не просто вкусно.

Маникюр Хейли Бибер. Фото из Instagram

Карамельный маникюр — это главный хит сезона, если верить Хейли (а ей точно можно доверять в модных вопросах). Он теплый, мягкий, выглядит очень дорого, но при этом не слишком яркий или кричащий.

Что круто — такой оттенок подходит практически к любому стилю. А если хочется быть более оригинальной, то попробуйте желейное покрытие — ногти будут выглядеть так, будто в них добавили капельку меда. А если хочется больше блеска — хромированная полировка сделает свое дело: пальчики будут мерцать при каждом движении.

Карамельный маникюр. Фото из Instagram

Иными словами, такой маникюр подойдет и для будней, и для вечерних выходов. А еще он точно заставит подруг спросить: "Где ты такое делала?". Так что, если давно искали идею для весеннего апдейта — ловите подсказку от самой Хейли Бибер.

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