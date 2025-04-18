Цей манікюр захочеться сфотографувати — як напій з Pinterest

Яскравий манікюр. Фото: Freepik

Цієї весни всі, хто любить манікюр, просто в захваті від нового мікротренду — strawberry matcha nails. Якщо перекласти просто, це коли ваші нігті виглядають як полуничка з матчею: ніжний рожевий змішується з легким зеленим і разом нагадують найсолодший весняний напій. Має це не тільки смачний, а ще й дуже стильний вигляд.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Оригінальний манікюр на цей сезон

Цей варіант справжня знахідка для тих, хто хоче щось свіже, але не надто помітне. Пастельні тони чудово освіжають руки, додають образу легкості, але не кричать. Ідеально для офісу, прогулянки, побачення — та хоч щодня.

Стильні дизайни манікюру. Фото з Instagram

У моді зараз як зовсім прості варіанти — просто два кольори на різні нігті, так і креативні:

з крапочками;

легким омбре;

блискітками;

наліпками з ягідками або листочками.

Цей дизайн чудово пасує до коротких овальних нігтів. Бо має доглянутий, жіночний вигляд і не вимагає тонни лаку. До того ж зелений і рожевий підкреслюють будь-який образ — чи то біла сорочка, чи пастельна сукня. Вони не конфліктують з одягом, а навпаки ніби доповнюють його.

Ніжний манікюр. Фото з Instagram

Зробити такий манікюр можна будь-де — просто покажіть майстру зображення з Instagram, або ж спробуйте самі зробити вдома. Не обов’язково бути профі, щоб нафарбувати нігті двома кольорами. Купіть пастельно-рожевий і пастельно-зелений лаки, запасіться терпінням і все вийде. Для настрою додайте наліпки або блискітки.

Навіть якщо ви завжди вибираєте класичний нюд чи френч — спробуйте цього разу додати трохи кольору. Іноді достатньо просто змінити манікюр і вже здається, що день став яскравішим.

Раніше ми писали про те, який дизайн френча зараз в тренді.

Також ми повідомляли, який манікюр захопив TikTok.