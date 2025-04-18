Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Манікюр, як коктейль з Pinterest — мікротренд весни-2025 arrow

Манікюр, як коктейль з Pinterest — мікротренд весни-2025

18 квітня 2025 19:46
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Цей манікюр захочеться сфотографувати — як напій з Pinterest
Яскравий манікюр. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Цієї весни всі, хто любить манікюр, просто в захваті від нового мікротренду — strawberry matcha nails. Якщо перекласти просто, це коли ваші нігті виглядають як полуничка з матчею: ніжний рожевий змішується з легким зеленим і разом нагадують найсолодший весняний напій. Має це не тільки смачний, а ще й дуже стильний вигляд.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Оригінальний манікюр на цей сезон

Цей варіант справжня знахідка для тих, хто хоче щось свіже, але не надто помітне. Пастельні тони чудово освіжають руки, додають образу легкості, але не кричать. Ідеально для офісу, прогулянки, побачення — та хоч щодня.

Стильний манікюр, що нікого не залишить байдужим
Стильні дизайни манікюру. Фото з Instagram

У моді зараз як зовсім прості варіанти — просто два кольори на різні нігті, так і креативні:

  •  з крапочками;
  • легким омбре;
  •  блискітками;
  • наліпками з ягідками або листочками.
@juliekue

my nails 🫱🏻‍🫲🏽 this matcha latte 🍵🌸#nails #matcha #strawberry #girltherapy

♬ hendriksvibes - hendriksvibes

Цей дизайн чудово пасує до коротких овальних нігтів. Бо має доглянутий, жіночний вигляд і не вимагає тонни лаку. До того ж зелений і рожевий підкреслюють будь-який образ — чи то біла сорочка, чи пастельна сукня. Вони не конфліктують з одягом, а навпаки ніби доповнюють його.

Ніжний манікюр, що нікого не залишить байдужим
Ніжний манікюр. Фото з Instagram

Зробити такий манікюр можна будь-де — просто покажіть майстру зображення з Instagram, або ж спробуйте самі зробити вдома. Не обов’язково бути профі, щоб нафарбувати нігті двома кольорами. Купіть пастельно-рожевий і пастельно-зелений лаки, запасіться терпінням і все вийде. Для настрою додайте наліпки або блискітки.

Навіть якщо ви завжди вибираєте класичний нюд чи френч — спробуйте цього разу додати трохи кольору. Іноді достатньо просто змінити манікюр і вже здається, що день став яскравішим.

Раніше ми писали про те, який дизайн френча зараз в тренді.

Також ми повідомляли, який манікюр захопив TikTok.

мода тренди манікюр стиль 2025 рік
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама