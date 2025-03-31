Ідеї блискучого манікюру 2025 — що обрати цього сезону

В моді манікюр з блискітками — ідеї для весни та літа
Манікюр із блиском — це як маленьке свято на кінчиках пальців. Він не просто додає образу стилю, а й справді може підняти настрій. Такий дизайн нігтів чудовий має вигляд не тільки на новорічні свята. Весна та літо — ідеальний час, аби додати трохи сяйва у свій щоденний настрій.
Новини.LIVE зібрали кілька крутих ідей для тих, хто не проти блиску, але хоче, щоб усе мало стильний та сучасний вигляд.
Трендові варіанти манікюру на весна-літо
Забудь про великий глітер — зараз на піку мікрошиммер, який створює м'яке перламутрове світіння. Він ненав’язливий, але дуже ефектний.
Також в моді хромове покриття — нігті з ним нагадують рідкий метал і ловлять погляди з першого жесту. Якщо хочете щось більш виразне — подивіться у бік 3D-стразів або слюди. Такий декор може нагадувати дорогоцінне каміння або шматочки льоду, що розсипались на нігтях.
Такий блискучий манікюр універсальний, але особливо крутий вигляд він має на овальній та мигдалеподібній формі — там шимер і хром "грають" найкраще, створюючи м’які відблиски при кожному русі руки. Якщо у вас короткі нігті — не проблема, дрібний блиск і мінімалістичний декор не перевантажують нігтьову пластину і візуально її подовжують.
А для квадратної або м’яко-квадратної форми круто підходить дизайн з акцентом: наприклад, блиск тільки на кількох нігтях або геометричні елементи з металевим ефектом. Такий підхід робить манікюр дійсно стильним цього сезону.
Раніше ми писали про те, який манікюр дійсно має дорогий вигляд.
Також ми повідомляли, в яких кольорах варто робити нігті цієї весни.
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