Ідеї блискучого манікюру 2025 — що обрати цього сезону

Яскравий манікюр. Фото: Freepik

Манікюр із блиском — це як маленьке свято на кінчиках пальців. Він не просто додає образу стилю, а й справді може підняти настрій. Такий дизайн нігтів чудовий має вигляд не тільки на новорічні свята. Весна та літо — ідеальний час, аби додати трохи сяйва у свій щоденний настрій.

Новини.LIVE зібрали кілька крутих ідей для тих, хто не проти блиску, але хоче, щоб усе мало стильний та сучасний вигляд.

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Забудь про великий глітер — зараз на піку мікрошиммер, який створює м'яке перламутрове світіння. Він ненав’язливий, але дуже ефектний.

Стильний манікюр. Фото з Instagram

Також в моді хромове покриття — нігті з ним нагадують рідкий метал і ловлять погляди з першого жесту. Якщо хочете щось більш виразне — подивіться у бік 3D-стразів або слюди. Такий декор може нагадувати дорогоцінне каміння або шматочки льоду, що розсипались на нігтях.

Ніжний манікюр. Фото з Instagram

Такий блискучий манікюр універсальний, але особливо крутий вигляд він має на овальній та мигдалеподібній формі — там шимер і хром "грають" найкраще, створюючи м’які відблиски при кожному русі руки. Якщо у вас короткі нігті — не проблема, дрібний блиск і мінімалістичний декор не перевантажують нігтьову пластину і візуально її подовжують.

Оригінальний дизайн манікюру. Фото з Instagram

А для квадратної або м’яко-квадратної форми круто підходить дизайн з акцентом: наприклад, блиск тільки на кількох нігтях або геометричні елементи з металевим ефектом. Такий підхід робить манікюр дійсно стильним цього сезону.

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