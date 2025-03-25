Бохо-естетика в манікюрі набирає популярності — тренд року

Яскравий манікюр. Фото: Freepik

Moto-Boho вже офіційно став головною естетикою року — Pinterest підтвердив, тож цього сезону все крутиться навколо байкерського вайбу, бохо-деталей і теплої земної гами. І так, це торкнулося навіть нігтів! Весна 2025 — час, коли манікюр стає не просто доглядом, а частиною образу, ідеально вписаною в тренди.

Про це пише BUSTLE.

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Ванесса Гадженс — акторка, яка давно на "ти" з усім, що красиво і модно. Її нейл-лук буквально зірвав Instagram. Колір нігтів — глибока, тепла міді з ефектом хрому, що блищить на світлі. Але головна фішка — в натхненні. Дизайн копіює зовнішній вигляд тигрового ока — каменю, який відомий своєю магією, блиском і гіпнотичними переливами.

Трендовий манікюр. Фото з Instagram

Манікюр робила зірковий нейл-майстер Золі Ганзорігт, і результат — щось середнє між розкішшю і стриманою природністю. Ідеально для тих, хто хоче мати дорогий, але не кричущий вигляд. Ванесса навіть пожартувала в підписі: "POV — коли настільки любиш каміння, що хочеш мати його навіть на нігтях".

Стильний манікюр. Фото: Instagram/nailsbyzola

На фото видно, як її нейл-арт перекликається з справжнім каменем — відтінки, текстура, блиск — усе на місці. Має такий вигляд, ніби вона щойно виклала з кишені талісман і показала, що його можна носити не тільки в кулоні, а ще й на пальцях.

Цей тренд — для тих, хто не боїться поєднувати духовне і стильне. Камені, хром, earthy vibes — весна-літо 2025 буде сяяти, і не тільки через сонце.

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