Нюдовий манікюр на весну-2025 — ідеї на кожен день

Доглянуті руки. Фото: Freepik

Цієї весни нюдовий манікюр має інакший вигляд — ще ніжніше, ще свіжіше, ще витонченіше. Якщо ви хочете, щоб руки мали охайний вигляд, а нігті — стильний і без зайвих деталі, варіантів вистачає. Нюд більше не означає просто бежевий лак. Це цілий світ легких відтінків, тонкого блиску та мініатюрних акцентів.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Який манікюр в трендах цієї весни

Тренди весни — це напівпрозоре покриття з ледь помітним шимером або вологим глянцем. Дуже популярні soap nails — коли нігті мають ефект чистого, свіжого блиску, наче після догляду в салоні. А ще — покриття з перлинним сяйвом, яке делікатно вловлює світло.

Ніжний манікюр. Фото з Instagram

Не менш актуальний нюдовий френч — дуже м’який, природний, майже непомітний перехід між відтінками. Часто кінчики роблять майже в тон до основного кольору, і це має дуже делікатний вигляд.

Нюдовий френч. Фото з Instagram

Хочете трохи більше настрою? Додайте міні-принти — маленькі квіточки, тонкі лінії, крапки, ніжні сердечка або навіть мармурові завихрення. Це буде мати легкий, веселий й весняний вигляд. Головне — не перенасичуйте манікюр. Цей сезон про легкість, про естетику, про красу, яка пасує до будь-якого стилю: хоч ви у світлому total look, хоч у яскравому костюмі.

Оригінальний нюд. Фото з Instagram

Шукайте свої варіанти нюду — ніжного, з перлинкою, з прозорим акцентом чи тонким малюнком — і зберігайте у свій список натхнення. Весна — ідеальний час подарувати нігтям ніжний і гарний вигляд.

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