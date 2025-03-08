Мигдалеподібні нігті — головний тренд манікюру 2025

Гарний манікюр. Фото: Freepik

Манікюр — це завжди про творчість, стиль і самовираження. Проте серед безлічі форм нігтів є одна, яка цього року стане беззаперечним фаворитом — мигдалеподібна.

Новини.LIVE розповість про цю форму детальніше.

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Її назва говорить сама за себе: форма нагадує мигдалевий горіх — овальна біля основи і плавно звужується до кінчика. У світі манікюру її часто називають Almond-Form. Такий манікюр має елегантний і витончений вигляд, а ще візуально подовжує пальці, надаючи рукам більш граційного вигляду. І що найважливіше — він пасує як для натуральних, так і для нарощених нігтів.

Яка довжина потрібна для ідеальних мигдалевих нігтів

Щоб форма мала гармонійний вигляд, нігті мають бути середньої або довгої довжини. На коротких нігтях складно створити характерне загострення, тому бажано, щоб край нігтя виходив за подушечку пальця хоча б на 5-10 мм. Це забезпечить достатньо простору для плавного звуження країв.

Мигдалеподібні нігті. Фото з Instagram

Як правильно зробити мигдалеподібні нігті

Крок 1: Визначаємо форму

Спочатку підрізаємо нігті до потрібної довжини. Щоб кінчик вийшов симетричним, уявно ділимо ніготь на дві рівні частини. Так буде легше сформувати правильний контур.

Крок 2: Надаємо форму

Грубозернистою пилкою починаємо формувати основу форми, а потім дрібнозернистою акуратно доводимо її до ідеалу. Пиляємо у напрямку від краю до центру, поступово звужуючи кінчик. Важливо робити це рівномірно з обох боків, щоб форма була симетричною.

Крок 3: Фінальне коригування

Повертаємо руку до себе долонею, щоб оцінити симетрію нігтів. Якщо є нерівності, виправляємо їх за допомогою пилки.

Крок 4: Робота з кутикулою

Наносимо засіб для розм’якшення кутикули, даємо йому трохи часу подіяти, а потім акуратно відсуваємо кутикулу дерев’яною паличкою.

Крок 5: Вирівнюємо нігтьову пластину

Якщо нігті мають нерівності, легенько проходимося по них бафом. Але якщо нігті тонкі та ламкі, цього етапу краще уникнути, щоб не зробити їх ще слабшими.

Крок 6: Фінальний догляд

Наносимо олію для кутикули, втираємо її масажними рухами — це покращує кровообіг і живить нігті.

Мигдалеподібна форма нігтів — це втілення жіночності та класики. Вона підходить для будь-яких кольорів лаку, від ніжних нюдових до насичених темних відтінків. Такий манікюр завжди має елегантний і доглянутий вигляд, а зробити його можна навіть самостійно, дотримуючись цих простих кроків.

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