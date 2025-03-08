Миндалевидные ногти — главный тренд маникюра 2025 года

Красивый маникюр. Фото: Freepik

Маникюр — это всегда о творчестве, стиле и самовыражении. Однако среди множества форм ногтей есть одна, которая в этом году станет безоговорочным фаворитом — миндалевидная.

Новини.LIVE расскажет об этой форме подробнее.

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Ее название говорит само за себя: форма напоминает миндальный орех — овальная у основания и плавно сужается к кончику. В мире маникюра ее часто называют Almond-Form. Такой маникюр выглядит элегантно и утонченно, а еще визуально удлиняет пальцы, придавая рукам более грациозный вид. И что самое важное, он подходит как для натуральных, так и для наращенных ногтей.

Какая длина нужна для идеальных миндальных ногтей

Чтобы форма выглядела гармонично, ногти должны быть средней или длинной длины. На коротких ногтях сложно создать характерное заострение, поэтому желательно, чтобы край ногтя выходил за подушечку пальца хотя бы на 5-10 мм. Это обеспечит достаточно пространства для плавного сужения краев.

Миндалевидные ногти. Фото из Instagram

Как правильно сделать миндалевидные ногти

Шаг 1: Определяем форму

Сначала подрезаем ногти до нужной длины. Чтобы кончик получился симметричным, мысленно делим ноготь на две равные части. Так будет легче сформировать правильный контур.

Шаг 2: Придаем форму

Крупнозернистой пилкой начинаем формировать основу формы, а затем мелкозернистой аккуратно доводим ее до идеала. Пилим по направлению от края к центру, постепенно сужая кончик. Важно делать это равномерно с обеих сторон, чтобы форма была симметричной.

Шаг 3: Финальная корректировка

Поворачиваем руку к себе ладонью, чтобы оценить симметрию ногтей. Если есть неровности, исправляем их с помощью пилочки.

Шаг 4: Работа с кутикулой

Наносим средство для размягчения кутикулы, даем ему немного времени подействовать, а затем аккуратно отодвигаем кутикулу деревянной палочкой.

Шаг 5: Выравниваем ногтевую пластину

Если ногти имеют неровности, легонько проходимся по ним бафом. Но если ногти тонкие и ломкие, этого этапа лучше избежать, чтобы не сделать их еще слабее.

Шаг 6: Финальный уход

Наносим масло для кутикулы, втираем его массажными движениями — это улучшает кровообращение и питает ногти.

Миндалевидная форма ногтей — это воплощение женственности и классики. Она подходит для любых цветов лака, от нежных нюдовых до насыщенных темных оттенков. Такой маникюр всегда выглядит элегантно и ухоженно, а сделать его можно даже самостоятельно, придерживаясь этих простых шагов.

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