Головні відтінки манікюру на березень 2025 – топ-3 відтінки

Гарний манікюр. Фото: Freepik

Оновлений манікюр — це завжди про нові відчуття та стильний вигляд. Весна 2025 року приносить свіжий подих у nail-дизайн, і вже зараз можна виділити три відтінки, які стануть справжніми фаворитами. Вони елегантні, універсальні та чудово підходять для будь-якої нагоди.

Новини.LIVE розповість, які кольори варто спробувати цієї весни, щоб ваші нігті мали бездоганний вигляд.

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Шоколадний

Шоколадний манікюр — це втілення елегантності та впевненості. Цей глибокий, насичений відтінок має дорогий вигляд та універсально пасує до будь-якого стилю. Його можна носити як самостійно, так і доповнити вишуканим дизайном. Він чудовий має вигляд на нігтях будь-якої довжини, додаючи образу аристократичного шарму.

Шоколадні нігті. Фото з Instagram

Бордовий

Бордовий лак — це класика, яка завжди залишається в моді. Цей розкішний відтінок додає рукам доглянутого вигляду, а його універсальність дозволяє поєднувати його як з діловими, так і з вечірніми образами. Якщо хочеться чогось особливого, спробуйте:

однотонний бордовий глянець — ідеальний для любителів елегантності;

матовий бордо з оксамитовим ефектом — для стильного акценту;

геометричні візерунки або срібний декор — модний тренд сезону.

Бордовий манікюр пасує всім і завжди. Він підкреслює витонченість, смак та впевненість у собі. А ще це безпрограшний варіант для будь-якої довжини та форми нігтів.

Бордовий манікюр. Фото з Instagram

Перламутровий рожевий

Цей відтінок — справжнє втілення романтичності та жіночності. Його головний плюс — він має свіжий й доглянутий вигляд, додаючи рукам витонченості. Якщо ви шукаєте універсальний колір для повсякденного образу, який водночас має елегантний вигляд, перламутровий рожевий — саме те, що потрібно.

Ідеальний варіант для коротких нігтів — робить їх візуально довшими.

Гармонійно поєднується з білим або світло-бежевим дизайном.

Має чудовий вигляд із блискітками або дрібними камінцями.

Ніжний рожевий колір. Фото з Instagram

Цей відтінок стане фаворитом серед тих, хто цінує ніжність та натуральну красу.

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