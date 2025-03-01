Головні відтінки манікюру на березень 2025 – топ-3 відтінки

Найкращі відтінки манікюру, які будуть хітами весни-2025
Оновлений манікюр — це завжди про нові відчуття та стильний вигляд. Весна 2025 року приносить свіжий подих у nail-дизайн, і вже зараз можна виділити три відтінки, які стануть справжніми фаворитами. Вони елегантні, універсальні та чудово підходять для будь-якої нагоди.
Новини.LIVE розповість, які кольори варто спробувати цієї весни, щоб ваші нігті мали бездоганний вигляд.
Які кольори будуть в топі у 2025 році
Шоколадний
Шоколадний манікюр — це втілення елегантності та впевненості. Цей глибокий, насичений відтінок має дорогий вигляд та універсально пасує до будь-якого стилю. Його можна носити як самостійно, так і доповнити вишуканим дизайном. Він чудовий має вигляд на нігтях будь-якої довжини, додаючи образу аристократичного шарму.
Бордовий
Бордовий лак — це класика, яка завжди залишається в моді. Цей розкішний відтінок додає рукам доглянутого вигляду, а його універсальність дозволяє поєднувати його як з діловими, так і з вечірніми образами. Якщо хочеться чогось особливого, спробуйте:
- однотонний бордовий глянець — ідеальний для любителів елегантності;
- матовий бордо з оксамитовим ефектом — для стильного акценту;
- геометричні візерунки або срібний декор — модний тренд сезону.
Бордовий манікюр пасує всім і завжди. Він підкреслює витонченість, смак та впевненість у собі. А ще це безпрограшний варіант для будь-якої довжини та форми нігтів.
Перламутровий рожевий
Цей відтінок — справжнє втілення романтичності та жіночності. Його головний плюс — він має свіжий й доглянутий вигляд, додаючи рукам витонченості. Якщо ви шукаєте універсальний колір для повсякденного образу, який водночас має елегантний вигляд, перламутровий рожевий — саме те, що потрібно.
- Ідеальний варіант для коротких нігтів — робить їх візуально довшими.
- Гармонійно поєднується з білим або світло-бежевим дизайном.
- Має чудовий вигляд із блискітками або дрібними камінцями.
Цей відтінок стане фаворитом серед тих, хто цінує ніжність та натуральну красу.
Раніше ми писали про те, який манікюр будуть робити усі у 2025 році.
Також ми повідомляли про модні дизайни сучасного френча.
Читайте Новини.LIVE!