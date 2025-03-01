Главные оттенки маникюра на март 2025 - топ-3 оттенка на март 2025 - топ-3 оттенка

Красивый маникюр. Фото: Freepik

Обновленный маникюр — это всегда про новые ощущения и стильный вид. Весна 2025 года приносит свежее дыхание в nail-дизайн, и уже сейчас можно выделить три оттенка, которые станут настоящими фаворитами. Они элегантные, универсальные и прекрасно подходят для любого случая.

Новини.LIVE расскажет, какие цвета стоит попробовать этой весной, чтобы ваши ногти выглядели безупречно.

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Шоколадный

Шоколадный маникюр — это воплощение элегантности и уверенности. Этот глубокий, насыщенный оттенок выглядит дорого и универсально подходит к любому стилю. Его можно носить как самостоятельно, так и дополнить изысканным дизайном. Он великолепно смотрится на ногтях любой длины, добавляя образу аристократического шарма.

Шоколадные ногти. Фото из Instagram

Бордовый

Бордовый лак — это классика, которая всегда остается в моде. Этот роскошный оттенок придает рукам ухоженный вид, а его универсальность позволяет сочетать его как с деловыми, так и с вечерними образами. Если хочется чего-то особенного, попробуйте:

однотонный бордовый глянец — идеален для любителей элегантности;

матовый бордо с бархатным эффектом — для стильного акцента;

геометрические узоры или серебряный декор — модный тренд сезона.

Бордовый маникюр подходит всем и всегда. Он подчеркивает утонченность, вкус и уверенность в себе. А еще это беспроигрышный вариант для любой длины и формы ногтей.

Бордовый маникюр. Фото из Instagram

Перламутровый розовый

Этот оттенок — настоящее воплощение романтичности и женственности. Его главный плюс — он имеет свежий и ухоженный вид, добавляя рукам утонченности. Если вы ищете универсальный цвет для повседневного образа, который при этом будет выглядеть элегантно, перламутровый розовый — именно то, что нужно.

Идеальный вариант для коротких ногтей — делает их визуально длиннее.

Гармонично сочетается с белым или светло-бежевым дизайном.

Отлично смотрится с блестками или мелкими камушками.

Нежный розовый цвет. Фото из Instagram

Этот оттенок станет фаворитом среди тех, кто ценит нежность и натуральную красоту.

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