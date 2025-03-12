Нюдовый маникюр на весну-2025 — идеи на каждый день

Ухоженные руки. Фото: Freepik

Этой весной нюдовый маникюр выглядит иначе — еще нежнее, еще свежее, еще изящнее. Если вы хотите, чтобы руки выглядели опрятно, а ногти — стильно и без лишних детали, вариантов хватает. Нюд больше не означает просто бежевый лак. Это целый мир легких оттенков, тонкого блеска и миниатюрных акцентов.

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Какой маникюр в трендах этой весны

Тренды весны — это полупрозрачное покрытие с едва заметным шиммером или влажным глянцем. Очень популярны soap nails — когда ногти имеют эффект чистого, свежего блеска, как после ухода в салоне. А еще — покрытие с жемчужным сиянием, которое деликатно улавливает свет.

Нежный маникюр. Фото из Instagram

Не менее актуален нюдовый френч — очень мягкий, естественный, почти незаметный переход между оттенками. Часто кончики делают почти в тон к основному цвету, и это выглядит очень деликатно.

Нюдовый френч. Фото из Instagram

Хотите немного больше настроения? Добавьте мини-принты — маленькие цветочки, тонкие линии, точки, нежные сердечки или даже мраморные завихрения. Это будет выглядеть легко, весело и весенне. Главное — не перенасыщайте маникюр. Этот сезон о легкости, об эстетике, о красоте, которая подходит к любому стилю: хоть вы в светлом total look, хоть в ярком костюме.

Оригинальный нюд. Фото из Instagram

Ищите свои варианты нюда — нежного, с жемчужинкой, с прозрачным акцентом или тонким рисунком — и сохраняйте в свой список вдохновения. Весна — идеальное время подарить ногтям нежный и красивый вид.

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