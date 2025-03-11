Весняний nail-тренд 2025 року, що точно здивує

Стильний манікюр. Фото: Freepik

Цієї весни увагу привертає один особливий колір лаку — чорна вишня. Хоча зазвичай у цей сезон популярні світлі, пастельні відтінки, саме цей глибокий темно-вишневий тон несподівано став фаворитом. Він має стильний, елегантний і водночас не надто помітний вигляд — саме той варіант, коли манікюр не перебирає на себе всю увагу, але додає образу виразності.

Новини.LIVE розповість більше про новий тренд.

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Серед десятків манікюрних трендів — прозорі "мильні" покриття, кольорові нігті, блискітки, принти або класичний "голий" манікюр — саме чорна вишня вирізняється своєю універсальністю. Цей відтінок пасує до будь-якого тону шкіри, має гармонійний вигляд на коротких і довгих нігтях, личить як діловим образам, так і романтичним або вечірнім лукам.

Стильний манікюр. Фото з Instagram

Особливо ефектний такий манікюр буде мати вигляд у поєднанні з чорним одягом — це класика, яка завжди в моді. Простий топ з відкритими плечима, строгий жакет чи приталене плаття — темно-вишневі нігті додають усьому вигляду глибини і загадковості. У парі з м’яким макіяжем — легкі рум’яна, натуральна помада, трохи туші — такий манікюр має дуже зібраний, стриманий вигляд й зі смаком.

Відтінок чорної вишні. Фото з Instagram

Це чудовий варіант для тих, хто не любить надмірностей, але хоче мати доглянутий й сучасний вигляд. Чорна вишня — це про стриману розкіш, яка підходить на щодень, але має той самий ефект "вау", коли потрібно. Якщо хочеться оновити манікюр і спробувати щось стильне, спробуйте саме цей колір — не прогадаєте.

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