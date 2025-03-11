Весенний nail-тренд 2025 года, который точно удивит

Стильный маникюр в стиле "маникюр". Фото: Freepik

Этой весной внимание привлекает один особенный цвет лака — черная вишня. Хотя обычно в этот сезон популярны светлые, пастельные оттенки, именно этот глубокий темно-вишневый тон неожиданно стал фаворитом. Он выглядит стильно, элегантно и при этом не слишком заметно — именно тот вариант, когда маникюр не перебирает на себя все внимание, но добавляет образу выразительности.

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Среди десятков маникюрных трендов — прозрачные "мыльные" покрытия, цветные ногти, блестки, принты или классический "голый" маникюр — именно черная вишня отличается своей универсальностью. Этот оттенок подходит к любому тону кожи, гармонично смотрится на коротких и длинных ногтях, подходит как к деловым образам, так и к романтическим или вечерним лукам.

Стильный маникюр. Фото из Instagram

Особенно эффектно такой маникюр будет смотреться в сочетании с черной одеждой — это классика, которая всегда в моде. Простой топ с открытыми плечами, строгий жакет или приталенное платье — темно-вишневые ногти добавляют всему облику глубины и загадочности. В паре с мягким макияжем — легкие румяна, натуральная помада, немного туши — такой маникюр выглядит очень собранно, сдержанно и со вкусом.

Оттенок черной вишни. Фото из Instagram

Это отличный вариант для тех, кто не любит излишеств, но хочет выглядеть ухоженно и современно. Черная вишня — это про сдержанную роскошь, которая подходит на каждый день, но имеет тот самый эффект "вау", когда нужно. Если хочется обновить маникюр и попробовать что-то стильное, попробуйте именно этот цвет — не прогадаете.

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