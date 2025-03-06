Манікюр, який обирають модниці навесні 2025 року

Доглянуті нігті. Фото: Freepik

Останнім часом стильні модниці не тільки експериментують із трендовими образами, але й роблять ставку на природність. І якщо раніше головною родзинкою манікюру були яскраві кольори, малюнки та незвичайні форми, то зараз усе навпаки — чим натуральніше, тим краще. Головний тренд весни — "голі" нігті.

Новини.LIVE розповість про цей тренд детальніше.

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Здається, ще зовсім недавно бездоганний манікюр асоціювався з довгими нігтями, яскравими відтінками та складними дизайнами. А тепер найбільшу увагу привертають короткі, акуратні нігті природної форми, покриті прозорим або нюдовим лаком. Зірки, блогери та ікони стилю вже давно взяли цю тенденцію на озброєння.

Ніжний нюд. Фото з Instagram

Згадаймо хоча б вихід Зої Кравіц на "Золотому глобусі" — її простий, але ідеальний манікюр став справжнім відкриттям для багатьох. А японський манікюр? Це ж ціла філософія догляду за нігтями без лаку, яка робить їх ідеально гладкими та здоровими.

Ідея зрозуміла: мінімалізм в тренді! І якщо ще є сумніви, достатньо поглянути на Вікторію Бекхем або Селену Гомес. Вони давно підтримують тренд на "мильні" нігті — натуральний вигляд із легким глянцем. Тож тепер доглянуті, природні нігті — це не просто ознака гарного смаку, а справжній must-have сезону.

Натуральний манікюр. Фото з Instagram

До речі, такий манікюр ще й практичний: не потрібно постійно оновлювати покриття, а руки мають доглянутий вигляд за будь-яких обставин. А якщо хочеться трохи урізноманітнити образ, можна додати прозорі камінці чи зробити нігті трохи довшими. Головне — зберігати легкість та природність.

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