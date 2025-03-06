Маникюр, который выбирают модницы весной 2025 года

Ухоженные ногти. Фото: Freepik

В последнее время стильные модницы не только экспериментируют с трендовыми образами, но и делают ставку на естественность. И если раньше главной изюминкой маникюра были яркие цвета, рисунки и необычные формы, то сейчас все наоборот — чем натуральнее, тем лучше. Главный тренд весны — "голые" ногти.

Новини.LIVE расскажет об этом тренде подробнее.

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Кажется, еще совсем недавно безупречный маникюр ассоциировался с длинными ногтями, яркими оттенками и сложными дизайнами. А теперь наибольшее внимание привлекают короткие, аккуратные ногти естественной формы, покрытые прозрачным или нюдовым лаком. Звезды, блогеры и иконы стиля уже давно взяли эту тенденцию на вооружение.

Нежный нюд. Фото из Instagram

Вспомним хотя бы выход Зои Кравиц на "Золотом глобусе" — ее простой, но идеальный маникюр стал настоящим открытием для многих. А японский маникюр? Это же целая философия ухода за ногтями без лака, которая делает их идеально гладкими и здоровыми.

Идея понятна: минимализм в тренде! И если еще есть сомнения, достаточно взглянуть на Викторию Бекхэм или Селену Гомес. Они давно поддерживают тренд на "мыльные" ногти — натуральный вид с легким глянцем. Так что теперь ухоженные, естественные ногти — это не просто признак хорошего вкуса, а настоящий must-have сезона.

Натуральный маникюр. Фото из Instagram

Кстати, такой маникюр еще и практичен: не нужно постоянно обновлять покрытие, а руки выглядят ухоженно при любых обстоятельствах. А если хочется немного разнообразить образ, можно добавить прозрачные камушки или сделать ногти немного длиннее. Главное — сохранять легкость и естественность.

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