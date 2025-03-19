Ніжний манікюр у пастельних відтінках, який варто спробувати у 2025

Ніжний манікюр. Фото: Freepik

Зробити манікюр у пастельних відтінках цієї весни — це просто супер ідея. Він має ніжний, елегантний вигляд і пасує абсолютно всім — незалежно від віку чи стилю. Такі кольори не кричать, а навпаки — створюють відчуття легкості, свіжості та жіночності.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Пастельний манікюр цієї весни — це вже не просто кольорове покриття. Це справжнє мистецтво з маленькими деталями, які роблять кожен дизайн особливим. Тоненькі візерунки, цікаві поєднання кольорів, ніжні елементи — все це створює на нігтях маленький весняний настрій. Головне — не копіювати ідеї повністю, а брати з них натхнення та робити щось своє, щось особисте.

Можна поєднувати різні техніки: від легких градієнтів до милих квітів, від об’ємних малюнків до простих точок.

Три найцікавіші ідеї пастельного манікюру

Манікюр із квітами

Дизайн із маленькими квітками на пастельному фоні має дуже легкий та свіжий вигляд. Це один із найпопулярніших варіантів сезону, адже поєднує в собі простоту і витонченість. Квітки можна розмістити лише на кількох нігтях — як акцент, або прикрасити ними весь манікюр.

Манікюр з квітами. Фото з Instagram

Особливо гармонійний вигляд такий дизайн має у поєднанні з блідо-рожевим, бежевим чи світло-жовтим покриттям.

Омбре в лавандових відтінках

Плавний перехід кольору від світлого до більш насиченого — це класика, яка не втрачає актуальності. Лавандове омбре — один із найелегантніших способів зробити манікюр пастельним, але при цьому не надто простим.

Омбре. Фото з Instagram

Такий дизайн має розкішний вигляд як на коротких нігтях, так і на довгих. А м’яке поєднання відтінків додає рукам акуратності й жіночності.

Манікюр із 3D-рельєфом

Об’ємні деталі — це тренд для тих, хто хоче додати своєму образу щось нестандартне. Дизайн із 3D-елементами, які нагадують хвилі або звивисті лінії, має оригінальний вигляд, але при цьому не перевантажує образ.

Стильний манікюр. Фото з Instagram

У поєднанні з пастельними кольорами об’ємні візерунки мають особливо ніжний вигляд — вони додають цікавий акцент, не порушуючи загальної легкості манікюру.

Раніше ми писали про те, які нюдові відтінки в манікюрі матимуть доречний вигляд цієї весни.

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