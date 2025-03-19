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Маникюр в пастельных оттенках, который легко полюбить

19 марта 2025 19:49
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Нежный маникюр в пастельных оттенках, который стоит попробовать в 2025 году
Нежный маникюр нежный маникюр. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Сделать маникюр в пастельных оттенках этой весной — это просто супер идея. Он выглядит нежно, элегантно и подходит абсолютно всем — независимо от возраста или стиля. Такие цвета не кричат, а наоборот — создают ощущение легкости, свежести и женственности.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Пастельный маникюр этой весной — это уже не просто цветное покрытие. Это настоящее искусство с маленькими деталями, которые делают каждый дизайн особенным. Тоненькие узоры, интересные сочетания цветов, нежные элементы — все это создает на ногтях маленькое весеннее настроение. Главное — не копировать идеи полностью, а брать из них вдохновение и делать что-то свое, что-то личное.

Можно сочетать разные техники: от легких градиентов до милых цветов, от объемных рисунков до простых точек.

Три самые интересные идеи пастельного маникюра

Маникюр с цветами

Дизайн с маленькими цветками на пастельном фоне выглядит очень легко и свежо. Это один из самых популярных вариантов сезона, ведь сочетает в себе простоту и изящество. Цветки можно разместить лишь на нескольких ногтях — как акцент, или украсить ими весь маникюр.

Квітковий принт в тренді навіть в манікюрі
Маникюр с цветами. Фото из Instagram

Особенно гармонично такой дизайн выглядит в сочетании с бледно-розовым, бежевым или светло-желтым покрытием.

Омбре в лавандовых оттенках

Плавный переход цвета от светлого к более насыщенному — это классика, которая не теряет актуальности. Лавандовое омбре — один из самых элегантных способов сделать маникюр пастельным, но при этом не слишком простым.

Омбре має дуже оригінальний вигляд на нігтях
Омбре. Фото из Instagram

Такой дизайн роскошно смотрится как на коротких ногтях, так и на длинных. А мягкое сочетание оттенков добавляет рукам аккуратности и женственности.

Маникюр с 3D-рельефом

Объемные детали — это тренд для тех, кто хочет добавить своему образу что-то нестандартное. Дизайн с 3D-элементами, которые напоминают волны или извилистые линии, выглядит оригинально, но при этом не перегружает образ.

Новий тренд в манікюрі, що набирає популярності
Стильный маникюр. Фото из Instagram

В сочетании с пастельными цветами объемные узоры выглядят особенно нежно — они добавляют интересный акцент, не нарушая общей легкости маникюра.

Ранее мы писали о том, какие нюдовые оттенки в маникюре будут уместно смотреться этой весной.

Также мы сообщали, какой новый тренд в маникюре набирает популярность.

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