Наймодніший манікюр весни-2025 — ідеї, які хочеться повторити

Стильний манікюр. Фото: Freepik

Весна — це час, коли хочеться змін. Тож це чудова нагода для нового манікюру, який подарує справжній весняний настрій. Пропонуємо розглянути ідеї для нейл-дизайну.

Новини.LIVE пропонує кілька модних варіантів на весну 2025 року — від мінімалізму до креативних і яскравих рішень.

Читайте також:

Дизайн манікюру на різний смак

Нюдовий манікюр та омбре

Тренд весни — ніжні, м'які кольори, які додають елегантності. Нюдовий манікюр є вічним фаворитом, який підходить до будь-якого образу. А якщо ви хочете додати трохи стилю, спробуйте омбре — плавний перехід від світлого до темного кольору, що додає манікюру глибини і легкості.

Нюдовий манікюр. Фото з Instagram

Зелені відтінки

Від глибоких смарагдових до м'ятних відтінків — зелений манікюр має свіжий та природний вигляд. Такий дизайн можна урізноманітнити додатковими елементами, як-от акценти з блискіток або тонкі лінії на одному з пальців. Зелені відтінки асоціюються з природою і дарують відчуття спокою та гармонії.

Зелені нігті. Фото з Instagram

Квіткові мотиви

Якщо ви любите креатив і хочете чогось яскравого, зверніть увагу на квіткові принти. Це може бути як ніжний весняний букет на одному або двох пальцях, так і абстрактні квіти, що розцвітають по всьому манікюру. Для більшої святковості додайте трохи глітера або шимеру — це додасть вашому манікюру чарівного блиску.

Квіткові мотиви в манікюрі. Фото з Instagram

Манікюр на весну 2025 року також пропонує багато простору для фантазії — чому б не спробувати чогось більш оригінального? Наприклад, можна зробити покриття з конфеті, пастельний френч з невеликим контрастом між кінчиками і основним кольором або 3D-дизайн — це точно зробить вам манікюр особливим.

А якщо ви хочете чогось елегантного, спробуйте хромове покриття — це має неймовірно стильний вигляд.

Раніше ми писали про найкращі нюдові відтінки для манікюру на цю весну.

Також ми повідомляли, який тренд в манікюрі набирає шаленої популярності цього сезону.