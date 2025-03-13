Самый модный маникюр весны-2025 — идеи, которые хочется повторить

Стильный маникюр. Фото: Freepik

Весна — это время, когда хочется перемен. Поэтому это прекрасная возможность для нового маникюра, который подарит настоящее весеннее настроение. Предлагаем рассмотреть идеи для нейл-дизайна.

Новини.LIVE предлагает несколько модных вариантов на весну 2025 года — от минимализма до креативных и ярких решений.

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Нюдовый маникюр и омбре

Тренд весны — нежные, мягкие цвета, которые добавляют элегантности. Нюдовый маникюр является вечным фаворитом, который подходит к любому образу. А если вы хотите добавить немного стиля, попробуйте омбре — плавный переход от светлого к темному цвету, придающий маникюру глубину и легкость.

Нюдовый маникюр. Фото из Instagram

Зеленые оттенки

От глубоких изумрудных до мятных оттенков — зеленый маникюр выглядит свежо и естественно. Такой дизайн можно разнообразить дополнительными элементами, такими как акценты из блесток или тонкие линии на одном из пальцев. Зеленые оттенки ассоциируются с природой и дарят ощущение спокойствия и гармонии.

Зеленые ногти. Фото из Instagram

Цветочные мотивы

Если вы любите креатив и хотите чего-то яркого, обратите внимание на цветочные принты. Это может быть как нежный весенний букет на одном или двух пальцах, так и абстрактные цветы, распускающиеся по всему маникюру. Для большей праздничности добавьте немного глиттера или шиммера — это придаст вашему маникюру волшебного блеска.

Цветочные мотивы в маникюре. Фото из Instagram

Маникюр на весну 2025 года также предлагает много простора для фантазии — почему бы не попробовать чего-то более оригинального? Например, можно сделать покрытие из конфетти, пастельный френч с небольшим контрастом между кончиками и основным цветом или 3D-дизайн — это точно сделает вам маникюр особенным.

А если вы хотите чего-то элегантного, попробуйте хромовое покрытие — это выглядит невероятно стильно.

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