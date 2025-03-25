Бохо-эстетика в маникюре набирает популярность — тренд года

Яркий маникюр яркий маникюр. Фото: Freepik

Moto-Boho уже официально стал главной эстетикой года — Pinterest подтвердил, так что в этом сезоне все крутится вокруг байкерского вайба, бохо-деталей и теплой земной гаммы. И да, это коснулось даже ногтей! Весна 2025 — время, когда маникюр становится не просто уходом, а частью образа, идеально вписанной в тренды.

Об этом пишет BUSTLE.

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Ванесса Хадженс — актриса, которая давно на "ты" со всем, что красиво и модно. Ее нейл-лук буквально взорвал Instagram. Цвет ногтей — глубокая, теплая миди с блестящим на свету эффектом хрома. Но главная фишка — во вдохновении. Дизайн копирует внешний вид тигрового глаза — камня, который известен своей магией, блеском и гипнотическими переливами.

Трендовый маникюр. Фото из Instagram

Маникюр делала звездный нейл-мастер Золи Ганзоригт, и результат — нечто среднее между роскошью и сдержанной естественностью. Идеально для тех, кто хочет выглядеть дорого, но не кричаще. Ванесса даже пошутила в подписи: "POV — когда настолько любишь камни, что хочешь иметь их даже на ногтях".

Стильный маникюр. Фото: Instagram/nailsbyzola

На фото видно, как ее нейл-арт перекликается с настоящим камнем — оттенки, текстура, блеск — все на месте. Выглядит так, будто она только что выложила из кармана талисман и показала, что его можно носить не только в кулоне, но и на пальцах.

Этот тренд — для тех, кто не боится сочетать духовное и стильное. Камни, хром, earthy vibes — весна-лето 2025 будет сиять, и не только из-за солнца.

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