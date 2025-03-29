Манікюр, як у зірок — благородні відтінки 2025 року

Оригінальний манікюр. Фото: Freepik

Акуратні, стильні нігті — це як вишенька на торті для будь-якого жіночого образу. І навіть колір лаку може розповісти більше, ніж здається: про смак, настрій і навіть статус. Є відтінки, які просто приємні, а є такі, що мають вигляд на мільйон і пасують жінкам, які люблять мати дорогий і вишуканий вигляд.

Новини.LIVE розповість про три кольори, які не втрачають актуальності роками.

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Вони не залежать від сезону чи модних хвиль — ці кольори завжди в тренді. І головне – без зайвих візерунків, бо вони часто псують естетику і здешевлюють образ.

Манікюр, що завжди актуальний

Французький манікюр

Це класика, яка завжди в тренді. Його обирають ті, хто розуміється в елегантності. Він не прив’язаний до подій чи сезону — доречний завжди. Ідеально виглядає і на коротких, і на довгих нігтях, незалежно від їх форми. Звісно, френч давно полюбили зірки – від Джей Ло до наших модниць. Бо це завжди має лаконічний і дорогий вигляд.

Френч. Фото з Instagram

Молочний

Ідеальний варіант для тих, кому білий здається занадто різким. Молочний лак має ніжний, свіжий й естетичний вигляд. Він поєднується з будь-яким одягом, тож не треба хвилюватися, чи підійде до образу. Це дуже спокійний, "чистий" колір, що створює враження доглянутості та гарного смаку.

Молочний манікюр. Фото з Instagram

Червоний

Справжня класика, яка не підводить. Червоні нігті — це не просто яскраво, це впевнено і шикарно. Вони додають образу характеру, а водночас залишаються в рамках класики. Це той колір, що пасує до всього — і до вечірньої сукні, і до офісного костюма. Червоний завжди був символом розкоші та жіночності.

Червоні нігті. Фото з Instagram

Ці кольори не підведуть ні весною, ні літом, ні на побаченні, ні на діловій зустрічі. Вони завжди будуть "в точку", якщо хочеться мати стильний та дорогий вигляд без зайвих зусиль.

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