Маникюр, как у звезд - благородные оттенки 2025 года

Оригинальный маникюр оригинальный маникюр. Фото: Freepik

Аккуратные, стильные ногти — это как вишенка на торте для любого женского образа. И даже цвет лака может рассказать больше, чем кажется: о вкусе, настроении и даже статусе. Есть оттенки, которые просто приятны, а есть такие, которые выглядят на миллион и подходят женщинам, которые любят выглядеть дорого и изысканно.

Новини.LIVE расскажет о трех цветах, которые не теряют актуальности годами.

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Они не зависят от сезона или модных волн — эти цвета всегда в тренде. И главное — без лишних узоров, потому что они часто портят эстетику и удешевляют образ.

Маникюр, который всегда актуален

Французский маникюр

Это классика, которая всегда в тренде. Его выбирают те, кто разбирается в элегантности. Он не привязан к событиям или сезону — уместен всегда. Идеально смотрится и на коротких, и на длинных ногтях, независимо от их формы. Конечно, френч давно полюбили звезды — от Джей Ло до наших модниц. Потому что это всегда выглядит лаконично и дорого.

Френч. Фото из Instagram

Молочный

Идеальный вариант для тех, кому белый кажется слишком резким. Молочный лак выглядит нежно, свежо и эстетично. Он сочетается с любой одеждой, так что не надо волноваться, подойдет ли к образу. Это очень спокойный, "чистый" цвет, создающий впечатление ухоженности и хорошего вкуса.

Молочный маникюр. Фото из Instagram

Красный

Настоящая классика, которая не подводит. Красные ногти — это не просто ярко, это уверенно и шикарно. Они добавляют образу характера, но при этом остаются в рамках классики. Это тот цвет, который подходит ко всему — и к вечернему платью, и к офисному костюму. Красный всегда был символом роскоши и женственности.

Красные ногти. Фото из Instagram

Эти цвета не подведут ни весной, ни летом, ни на свидании, ни на деловой встрече. Они всегда будут "в точку", если хочется выглядеть стильно и дорого без лишних усилий.

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