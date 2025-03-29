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Маникюр, который выглядит дорого — главные оттенки сезона

29 марта 2025 19:46
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Маникюр, как у звезд - благородные оттенки 2025 года
Оригинальный маникюр оригинальный маникюр. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Аккуратные, стильные ногти — это как вишенка на торте для любого женского образа. И даже цвет лака может рассказать больше, чем кажется: о вкусе, настроении и даже статусе. Есть оттенки, которые просто приятны, а есть такие, которые выглядят на миллион и подходят женщинам, которые любят выглядеть дорого и изысканно.

Новини.LIVE расскажет о трех цветах, которые не теряют актуальности годами.

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Они не зависят от сезона или модных волн — эти цвета всегда в тренде. И главное — без лишних узоров, потому что они часто портят эстетику и удешевляют образ.

Маникюр, который всегда актуален

Французский маникюр

Это классика, которая всегда в тренде. Его выбирают те, кто разбирается в элегантности. Он не привязан к событиям или сезону — уместен всегда. Идеально смотрится и на коротких, и на длинных ногтях, независимо от их формы. Конечно, френч давно полюбили звезды — от Джей Ло до наших модниц. Потому что это всегда выглядит лаконично и дорого.

Французький манікюр - вічна класика
Френч. Фото из Instagram

Молочный

Идеальный вариант для тех, кому белый кажется слишком резким. Молочный лак выглядит нежно, свежо и эстетично. Он сочетается с любой одеждой, так что не надо волноваться, подойдет ли к образу. Это очень спокойный, "чистый" цвет, создающий впечатление ухоженности и хорошего вкуса.

Молочний лак має благородний колір
Молочный маникюр. Фото из Instagram

Красный

Настоящая классика, которая не подводит. Красные ногти — это не просто ярко, это уверенно и шикарно. Они добавляют образу характера, но при этом остаются в рамках классики. Это тот цвет, который подходит ко всему — и к вечернему платью, и к офисному костюму. Красный всегда был символом роскоши и женственности.

Червоні нігті ідеальний вибір для впевнених в собі жінок
Красные ногти. Фото из Instagram

Эти цвета не подведут ни весной, ни летом, ни на свидании, ни на деловой встрече. Они всегда будут "в точку", если хочется выглядеть стильно и дорого без лишних усилий.

Ранее мы писали о том, как выглядит трендовый маникюр весны-2025 в стиле бохо.

Также мы сообщали, какую форму ногтей выбрать для маникюра в этом сезоне.

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